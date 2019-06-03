В Госдуме оценили возможность участия делегации от России в сессии ПАСЕ в июне

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в беседе с ФАН оценила возможность участия российской делегации в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

«Прогнозировать хотелось бы хорошие результаты, но мы понимаем, что, скорее всего, этого не случится. Иллюзий на этот счёт нет», — сказала она.

По её словам, учёт мнения России необходим самой ПАСЕ для формирования полной картины. Как отметила Журова, Россия — весомый игрок на политической арене.

Депутат также заявила, что у России острой необходимости участия в заседаниях ассамблеи нет.

«Но всё-таки есть ряд позиций, которые для нас важны. Например, мы не участвуем в выборах ЕСПЧ, практически половина судей избраны без нашего участия. Это достаточно странно, потому что наши дела там рассматриваются», — пояснила она.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не исключил участия российской делегации в июньской сессии ПАСЕ.