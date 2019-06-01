В Госдуме допустили участие делегации от России в сессии ПАСЕ в июне

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Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не исключил участия российской делегации в июньской сессии ПАСЕ.
В Госдуме допустили участие делегации от России в сессии ПАСЕ в июне
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«Допускаю, что делегация России может принять участие в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Мы поедем, если регламентный комитет ПАСЕ 3 июня, а также сама ассамблея в первый день работы сессии примут соответствующее решение о недопустимости применения санкций к национальным делегациям. Потребуются также технические поправки по подтверждению полномочий не только в январе, но и в течение всего года», — приводит его слова РИА Новости.

По словам Слуцкого, в настоящее время ведутся переговоры с представителями политических групп, а недавно состоялся разговор с лидером объединённых левых Тини Коксом.

«Не исключаю, что по итогам заседания регламентного комитета может пройти также встреча парламентариев России с руководством ПАСЕ», — уточнил депутат.

Парламентарий добавил, что на июньской сессии (24—28 июня) пройдут выборы генерального секретаря Совета Европы, а участие в них России важно для продолжения законного сотрудничества с организацией.

Ранее в Киеве призвали не допустить возвращения России в ПАСЕ.

16 мая член Совета Федерации Владимир Джабаров в беседе с НСН прокомментировал отказ главы украинского МИД Павла Климкина посетить заседание министров в Совете Европы, которое проходит в Хельсинки.

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