В Совфеде заявили о возможности участия России в июньской сессии ПАСЕ

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявил, что вероятность того, что российская делегация примет участие в июньской сессии ПАСЕ, существует, но только при гарантии того, что против неё не будут приниматься дискриминационные меры.

«Вероятность участия есть, но опять же только при наличии гарантий, что против нас не будут использованы дискриминационные меры», — приводит РИА Новости его слова.

По его словам, вариант такого «процедурного решения существует» и «обсуждается».

Ранее комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по регламенту принял проект резолюции, в котором рекомендовал разрешить странам-участницам, чьи делегации по разным причинам не участвуют в работе этого органа, представить свои полномочия на июньской сессии ассамблеи.