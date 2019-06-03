В Совфеде заявили о возможности участия России в июньской сессии ПАСЕ
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«Вероятность участия есть, но опять же только при наличии гарантий, что против нас не будут использованы дискриминационные меры», — приводит РИА Новости его слова.
По его словам, вариант такого «процедурного решения существует» и «обсуждается».
Ранее комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по регламенту принял проект резолюции, в котором рекомендовал разрешить странам-участницам, чьи делегации по разным причинам не участвуют в работе этого органа, представить свои полномочия на июньской сессии ассамблеи.