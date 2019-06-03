В Совфеде заявили о возможности участия России в июньской сессии ПАСЕ

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Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявил, что вероятность того, что российская делегация примет участие в июньской сессии ПАСЕ, существует, но только при гарантии того, что против неё не будут приниматься дискриминационные меры.
В Совфеде заявили о возможности участия России в июньской сессии ПАСЕ
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«Вероятность участия есть, но опять же только при наличии гарантий, что против нас не будут использованы дискриминационные меры», — приводит РИА Новости его слова.

По его словам, вариант такого «процедурного решения существует» и «обсуждается».

Ранее комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по регламенту принял проект резолюции, в котором рекомендовал разрешить странам-участницам, чьи делегации по разным причинам не участвуют в работе этого органа, представить свои полномочия на июньской сессии ассамблеи.

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