Володин предупредил о возможном выходе России из ПАСЕ

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Если российская делегация будет лишена полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы, то Россия оставляет за собой право покинуть ПАСЕ. Об этом заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.
Володин предупредил о возможном выходе России из ПАСЕ
  • РИА Новости

«В заявке на участие российской делегации в сессии ПАСЕ, которую мы будем подписывать... оговаривается, что если делегация будет лишена каких-либо полномочий, мы оставляем за собой право покинуть ПАСЕ», — цитирует РИА Новости парламентария.

Как подчеркнул Володин, российская сторона настаивает на том, чтобы её полномочия в ПАСЕ были полностью восстановлены до 26 июня — до дня выборов генсека Совета Европы.

По его словам, если Россия не примет участия в выборах, мандат генсека будет «подвержен сомнению» в России.

Володин также рассказал, что совет Госдумы 19 июня рассмотрит вопрос о подаче заявки на участие в июньской сессии ПАСЕ и составе делегации. 

Ранее глава МИД России Сергей Лавров призвал председателя ПАСЕ Лилиан Мори Паскье вернуть права российской делегации в полном объёме

В Кремле, комментируя возможные сроки восстановления прав делегации, выразили надежду на разумное разрешение кризиса.

Как заявил глава МИД Украины Павел Климкин, в случае возвращения российской делегации прав в ПАСЕ без выполнения Россией каких-либо условий Украина будет придерживаться более прагматичного подхода в своей деятельности в СЕ. 

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