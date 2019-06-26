«Торжество здравого смысла»: комитет ПАСЕ призвал подтвердить полномочия российской делегации

Мониторинговый комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) предложил подтвердить полномочия российской делегации. Об этом говорится в соответствующем докладе. Голосование ассамблеи по этому вопросу состоится позже. Ранее представители Украины и Грузии опротестовали решение о возвращении полномочий РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва готова исключительно к полноформатной работе в ассамблее. Как заявили в Совфеде, решение комитета свидетельствует о самостоятельности Европы в выстраивании внешней политики. В Госдуме обратили внимание на то, что ряд стран, в том числе Украина, Польша и Великобритания, пытаются нарушить баланс в ПАСЕ.

Мониторинговый комитет ПАСЕ рекомендовал членам организации подтвердить полномочия российской делегации.

«Комитет предлагает утвердить полномочия Российской Федерации», — говорится в докладе.

Принятое комитетом решение говорит о «торжестве здравого смысла» в ПАСЕ, убеждена член рабочей группы Совета Федерации по защите государственного суверенитета Ольга Ковитиди.

«Европа формирует самостоятельную внешнеполитическую повестку с учётом собственных национальных интересов и общественного запроса населения. Восстановление членства РФ в ПАСЕ — яркое тому подтверждение. Решение мониторингового комитета ПАСЕ в отношении России свидетельствует о торжестве здравого смысла, отвечает общественному запросу народов Европы», — сказала она в беседе с RT.

Позже должно состояться голосование членов ПАСЕ по вопросу подтверждения полномочий российской делегации. Поскольку данный вопрос касается России, её представители не смогут принять участие в голосовании.

Ранее делегации от Украины и Грузии опротестовали возвращение полномочий российским парламентариям. Согласно нормативам ПАСЕ, они использовали как существенные, так и процедурные основания.

Парламентарии выскажутся за сохранение полномочий России, убеждён зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Мы со многими делегатами встречались до того, проводили какие-то беседы. Все выражали желание, чтобы российская делегация вернулась как можно быстрее, и отмечали, что необходим диалог, обсуждение острых вопросов», — сказал он в беседе с RT.

Стоит отметить, что докладчиком от комитета выступил член делегации Великобритании Роджер Гейл. Он обвиняет Россию во «вмешательстве во внутренние дела других стран» и поэтому считает, что Москву надо лишить права выступать в качестве докладчика в комитете по наблюдению за выборами, а также направлять наблюдателей от организации. Британский представитель объясняет это тем, что РФ якобы могла бы через свою делегацию использовать возможности ПАСЕ, «чтобы дальше вмешиваться во внутренние дела других стран».

Кроме того, комитет призвал Москву выполнить ряд условий, в частности заплатить взносы в бюджет СЕ, освободить украинских моряков, которые незаконно пересекли границу России в ноябре прошлого года, а также следовать рекомендациям ряда резолюций. Речь в них, в частности, шла о возвращении Крыма Украине и соблюдении Минских соглашений.

Как подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин, Великобритания, Польша и Украина ведут нечистоплотные игры против России в ПАСЕ.

«Есть те силы, которые не хотят, чтобы Совет Европы состоял из 47 стран, и делают всё для того, чтобы нарушить баланс, который сложился в Европе, нарушить отношения между нашими странами», — подчеркнул Володин, особенно отметив в связи с этим представителей Лондона, Варшавы и Киева.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова работать в Страсбурге только как равноправный член ассамблеи.

«Возобновление работы наших представителей, нашей делегации в ПАСЕ может быть только на полноформатной основе. Какое-то ущемление в правах уже делает невозможным участие нашей делегации», — подчеркнул Песков.

Он призвал адресовать вопросы об условиях, выдвинутых комитетом ПАСЕ, к российской делегации.

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Возвращение российской делегации

Напомним, что ПАСЕ приняла решение пригласить Россию к участию в июньской сессии в ночь на вторник, 25 июня. Из 190 парламентариев в поддержку этого решения проголосовали 118, 62 высказались против, а остальные воздержались.

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Общее обсуждение документа заняло около девяти часов. Украинская, грузинская и британская делегации внесли на рассмотрение около 200 поправок, из которых только одна была принята.

Согласно принятой резолюции, сохраняется возможность оспорить полномочия делегаций. Однако право голосовать, выступать и быть представленными в ПАСЕ не подлежит ограничению. В связи с этим Россия подала заявку на подтверждение своих полномочий. При этом представители делегации подчёркивают, что если будет предпринята попытка хотя бы отчасти ограничить полномочия, то они покинут ассамблею.

Россия не участвовала в заседаниях ПАСЕ с 2016 года, так как в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма и РФ её лишили полномочий в апреле 2014 года. С июня 2017 года Москва перестала выплачивать членские взносы в ПАСЕ.

Украина выступает категорически против возвращения России в Парламентскую ассамблею. Так, Киев отозвал своего постпреда при Совете Европы Дмитрия Кулебу для консультаций. Как отметил глава украинского МИД Павел Климкин, СЕ «потерял наше доверие».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пытался убедить главу Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелу Меркель не допустить возвращения России в организацию.

«Пытался убедить господина Макрона и госпожу Меркель, что возвращение российской делегации в ПАСЕ возможно лишь после того, как Россия выполнит принципиальные требования ассамблеи. Жаль, что наши европейские партнёры нас не услышали и поступили иначе», — написал Зеленский на своей странице в Facebook.

Украина и её партнёры заранее спланировали свои действия, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«А ведь спецоперация по недопущению России в ПАСЕ готовилась тщательно: и «ближний круг» (Прибалтика, Польша, Грузия) в ходе заседания ассамблеи на все лады поддерживал украинскую, страшно сказать, делегацию, и провокация в Тбилиси крупным тиражом разошлась в западных СМИ и соцсетях для создания эффекта «очередной агрессии Москвы», и с парламентариями беседы велись задушевные», — написала она в Facebook.

Захарова также отреагировала на решение Украины отозвать своего постпреда при организации для консультаций.

«Для консультаций, пардон, с кем? Если посол поедет в Киев, то консультироваться там не с кем. Лучше сразу в Вашингтон, хотя там могут и наподдать — не столько за провал, сколько за цирк во время провала», — подчеркнула она.

Отметим, что Вашингтон поддержал позицию Киева. Временный поверенный в делах Соединённых Штатов на Украине Уильям Тейлор заявил, что США выступали против возвращения Москвы в ПАСЕ.

«Мы выступали против возвращения России в Совет Европы, и мы свою позицию чётко выражали. Нас впечатлили усилия украинской команды в ПАСЕ, которые они приложили, чтобы не дать России вернуться в эту организацию», — приводит его слова «Громадьске».

Такая попытка повлиять на решение ПАСЕ, притом что США числятся лишь в качестве наблюдателя при организации, говорит о стремлении Вашингтона навязывать собственные интересы другим странам, убеждён Чепа.

«США вообще зачастую считают, что могут принимать любые решения. И то, что интересно Америке, должно быть незыблемо. А мнение других стран их не интересует», — отметил депутат.

По мнению Ковитиди, реакция Вашингтона была вполне предсказуемой.