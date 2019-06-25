В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) оспорили полномочия российской делегации в данной организации.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что вопрос о полномочиях российской делегации будет рассмотрен ПАСЕ 26 июня.

Как отмечает ТАСС, чтобы оспорить полномочия, согласно правилам организации, необходима поддержка 30 парламентариев из пяти стран.

«У нас есть необходимое большинство», — отметила председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье по итогам голосования за инициативу.

Ранее ПАСЕ пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии, при этом оставив за собой право оспаривать её полномочия. За соответствующую резолюцию проголосовали 118 парламентариев из 190 присутствовавших.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что в связи с этим российская делегация подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.

Решение ПАСЕ уже прокомментировали экс-президент Украины Пётр Порошенко, украинский премьер Владимир Гройсман и МИД Украины.