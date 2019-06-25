В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

Короткая ссылка
Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) оспорили полномочия российской делегации в данной организации.
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что вопрос о полномочиях российской делегации будет рассмотрен ПАСЕ 26 июня.

Как отмечает ТАСС, чтобы оспорить полномочия, согласно правилам организации, необходима поддержка 30 парламентариев из пяти стран.

«У нас есть необходимое большинство», — отметила председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье по итогам голосования за инициативу.

Ранее ПАСЕ пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии, при этом оставив за собой право оспаривать её полномочия. За соответствующую резолюцию проголосовали 118 парламентариев из 190 присутствовавших. 

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что в связи с этим российская делегация подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.

Решение ПАСЕ уже прокомментировали экс-президент Украины Пётр Порошенкоукраинский премьер Владимир Гройсман и МИД Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить