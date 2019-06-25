МИД Украины назвал недопустимой уступкой решение ПАСЕ по России

Украинский МИД считает, что принятая ПАСЕ резолюция, которая открывает возвращение российской делегации в организацию, является «недопустимой уступкой», говорится в комментарии на сайте ведомства.

В министерстве заявили, что решение принято «на фоне отсутствия каких-либо конструктивных шагов со стороны России, кричащего невыполнения этой страной взятых на себя обязательств, а также резолюций ПАСЕ, принятых в ответ на российскую агрессию».

В Киеве считают происходящее «свидетельством отхода от задекларированных стандартов, принципов и ценностей Совета Европы в результате беспрецедентного давления и финансового шантажа со стороны Москвы».

Ранее ПАСЕ пригласила российскую делегацию принять участие в июньской сессии, сохранив при этом возможность оспаривания её полномочий.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал это нарушением международного права.