МИД Украины назвал недопустимой уступкой решение ПАСЕ по России

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Украинский МИД считает, что принятая ПАСЕ резолюция, которая открывает возвращение российской делегации в организацию, является «недопустимой уступкой», говорится в комментарии на сайте ведомства.
МИД Украины назвал недопустимой уступкой решение ПАСЕ по России
  • Reuters

В министерстве заявили, что решение принято «на фоне отсутствия каких-либо конструктивных шагов со стороны России, кричащего невыполнения этой страной взятых на себя обязательств, а также резолюций ПАСЕ, принятых в ответ на российскую агрессию».

В Киеве считают происходящее «свидетельством отхода от задекларированных стандартов, принципов и ценностей Совета Европы в результате беспрецедентного давления и финансового шантажа со стороны Москвы». 

Ранее ПАСЕ пригласила российскую делегацию принять участие в июньской сессии, сохранив при этом возможность оспаривания её полномочий.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал это нарушением международного права

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