Гройсман прокомментировал возвращение России в ПАСЕ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

По его мнению, данный шаг является нарушением норм международного права.

«Возвращение России в ПАСЕ — это реванш агрессора и демонстрация презрения к международному праву», — написал он.

Ранее ПАСЕ пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии, при этом оставив за собой право оспаривать её полномочия. За соответствующую резолюцию проголосовали 118 парламентариев из 190 присутствовавших.

24 июня глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что Украина может прекратить участие в Парламентской ассамблее Совета Европы, если будет принято решение о восстановлении полномочий российских коллег.

В свою очередь председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал «пустыми» заявления Украины о возможном выходе из ПАСЕ.