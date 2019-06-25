Гройсман прокомментировал возвращение России в ПАСЕ

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Гройсман прокомментировал возвращение России в ПАСЕ
  • Reuters

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

По его мнению, данный шаг является нарушением норм международного права.

«Возвращение России в ПАСЕ — это реванш агрессора и демонстрация презрения к международному праву», — написал он.

Ранее ПАСЕ пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии, при этом оставив за собой право оспаривать её полномочия. За соответствующую резолюцию проголосовали 118 парламентариев из 190 присутствовавших. 

24 июня глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что Украина может прекратить участие в Парламентской ассамблее Совета Европы, если будет принято решение о восстановлении полномочий российских коллег. 

В свою очередь председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал «пустыми» заявления Украины о возможном выходе из ПАСЕ.

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