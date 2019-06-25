Пушков назвал «пустыми» заявления Украины о возможном выходе из ПАСЕ

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter прокомментировал заявления украинской стороны относительно возможного выхода из Парламентской ассамблеи Совета Европы в случае возвращения России в ПАСЕ.

«Украинская делегация шантажирует ПАСЕ своим уходом в случае возвращения России. Пустое. Никуда Украина не уйдёт — духу не хватит. А её шантаж никого особо не впечатлит», — написал он, добавив, что подобные угрозы Киева «большей части Европы уже порядком надоели».

Ранее глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что Украина может прекратить участие в Парламентской ассамблее Совета Европы, если будет принято решение о восстановлении полномочий российских коллег.

Впоследствии стало известно, что ПАСЕ пригласила российскую делегацию принять участие в сессии в июне.