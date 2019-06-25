ПАСЕ пригласила Россию принять участие в июньской сессии

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Парламентская ассамблея Совета Европы пригласила российскую делегацию принять участие в сессии ПАСЕ в июне, сохранив при этом возможность оспаривания полномочий Москвы.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение.

Отмечается, что в поддержку соответствующей резолюции высказались 118 из 190 парламентариев, находившихся в зале.

62 человека инициативу не поддержали, ещё 10 — воздержались.

«Пригласить парламенты государств-членов Совета Европы, которые не были представлены делегацией в ассамблее, представить полномочия своих представителей и заместителей представителей на июньской части сессии ассамблеи 2019 года», — указано в документе.

Ранее стало известно, что делегация из России прибыла в Страсбург для возможного участия в сессии ПАСЕ 25 июня.

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