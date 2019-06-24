Украина пригрозила выходом из ПАСЕ в случае возвращения России
«Если россиян восстановят без всяких условий, Украине в ПАСЕ нечего делать. Осталось два дня», — написал он на своей странице в социальной сети Facebook.
Ранее стало известно, что российская делегация прибыла в Страсбург для возможного участия в сессии ПАСЕ 25 июня, если будет принято соответствующее решение.
При этом ПАСЕ отклонила предложение вернуть в профильную комиссию проект доклада, позволяющего России участвовать в июньской сессии ассамблеи.
Кроме того, сообщалось, что Украина подала 226 правок к резолюции о возвращении России в ПАСЕ.