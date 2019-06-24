Делегация Украины в ПАСЕ сорвала выступление депутата Сербии по Крыму

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Украинская делегация в ходе заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) сорвала выступление на русском языке депутата из Сербии Александра Шешеля по ситуации в Крыму, сообщает РИА Новости.
Делегация Украины в ПАСЕ сорвала выступление депутата Сербии по Крыму
  • РИА Новости

«Уже пять лет Крым является одним из самых главных вопросов Совета Европы. Из этого примера можно многому научиться: можно увидеть, что такое демократия, референдум, как выглядит, когда люди голосуют свободно», — отметил сербский парламентарий.

Он также выразил мнение, что крымчане проголосовали на референдуме в 2014 году за возвращение в состав России, так как «не хотели быть сожжёнными, как их соотечественники в Одессе».

По данным агентства, после этой фразы некоторые парламентарии в зале стали стучать и кричать на английском языке.

Глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье призвала всех к порядку и обратилась к одному из депутатов. 

«Я вам слова, кажется, не давала… господин Гончаренко», — заявила она.

Ранее ПАСЕ отклонила предложение вернуть в профильную комиссию проект доклада, позволяющего российской делегации приехать на июньскую сессию ПАСЕ

Крым стал частью России после референдума, состоявшегося в марте 2014 года. Большинство избирателей поддержали вхождение полуострова в состав России.

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