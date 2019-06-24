Делегация Украины в ПАСЕ сорвала выступление депутата Сербии по Крыму
- РИА Новости
«Уже пять лет Крым является одним из самых главных вопросов Совета Европы. Из этого примера можно многому научиться: можно увидеть, что такое демократия, референдум, как выглядит, когда люди голосуют свободно», — отметил сербский парламентарий.
Он также выразил мнение, что крымчане проголосовали на референдуме в 2014 году за возвращение в состав России, так как «не хотели быть сожжёнными, как их соотечественники в Одессе».
По данным агентства, после этой фразы некоторые парламентарии в зале стали стучать и кричать на английском языке.
Глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье призвала всех к порядку и обратилась к одному из депутатов.
«Я вам слова, кажется, не давала… господин Гончаренко», — заявила она.
Ранее ПАСЕ отклонила предложение вернуть в профильную комиссию проект доклада, позволяющего российской делегации приехать на июньскую сессию ПАСЕ
Крым стал частью России после референдума, состоявшегося в марте 2014 года. Большинство избирателей поддержали вхождение полуострова в состав России.