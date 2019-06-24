Российская делегация прибыла в Страсбург
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сенатора Сергея Калашникова, члена делегации.
«Мы только приземлились. Завтра, если ассамблея примет антидискриминационную резолюцию, наша делегация направится в здание СЕ для участия в сессии ПАСЕ», — заявил он.
Ранее украинская делегация в ассамблее сорвала выступление на русском языке депутата из Сербии Александра Шешеля по ситуации в Крыму.
Также ПАСЕ отклонила предложение вернуть в профильную комиссию проект доклада, позволяющего российской делегации приехать на июньскую сессию ассамблеи.