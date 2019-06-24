Российская делегация прибыла в Страсбург

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Делегация парламентариев из России прибыла в Страсбург с целью возможного участия в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы 25 июня, если будет принята соответствующая резолюция.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сенатора Сергея Калашникова, члена делегации.

«Мы только приземлились. Завтра, если ассамблея примет антидискриминационную резолюцию, наша делегация направится в здание СЕ для участия в сессии ПАСЕ», — заявил он.

Ранее украинская делегация в ассамблее сорвала выступление на русском языке депутата из Сербии Александра Шешеля по ситуации в Крыму.

Также ПАСЕ отклонила предложение вернуть в профильную комиссию проект доклада, позволяющего российской делегации приехать на июньскую сессию ассамблеи.

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