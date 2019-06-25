Порошенко назвал мощным вызовом Украине решение ПАСЕ по России

Бывший президент Украины Пётр Порошенко написал на своей странице в Facebook, что принятая ПАСЕ резолюция, которая открывает возвращение российской делегации в организацию, является «мощным вызовом Украине».

«Решение Парламентской Ассамблеи Совета Европы, которое запускает механизм возврата Российской делегации, воспринимаю как мощный вызов Украине», — заявил Порошенко.

По его словам, это «первый серьёзный дипломатический удар, который получила Украина за последние пять лет».

«Ранее мы таких ударов не пропускали. Но теперь удар нанесён не только по Украине, но по фундаментальным европейским ценностям, когда между ценностями и ценой была выбрана цена», — сообщил украинский экс-президент.

Ранее парламентская ассамблея Совета Европы пригласила российскую делегацию принять участие в сессии ПАСЕ в июне, сохранив при этом возможность оспаривания полномочий Москвы.

Украинский МИД назвал «недопустимой уступкой» это решение ПАСЕ.