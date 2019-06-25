Украина оспорит заявку России на подтверждение полномочий в ПАСЕ

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Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы намерена оспорить заявку России на подтверждение полномочий в ПАСЕ, заявил представитель Киева Борислав Береза.
Украина оспорит заявку России на подтверждение полномочий в ПАСЕ
  • РИА Новости

«Уже сегодня россияне подадут свои полномочия на утверждение Ассамблеей. Мы их оспорим», — написал он на своей странице в Facebook.

При этом Береза предположил, что с учётом настроя комитета министров СЕ и руководства ПАСЕ «россияне отобьются».

Ранее украинский МИД заявил, что принятая ПАСЕ резолюция, которая открывает возвращение российской делегации в организацию, является «недопустимой уступкой».

Украина пригрозила прекратить участие в ассамблее.

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