Украина оспорит заявку России на подтверждение полномочий в ПАСЕ
- РИА Новости
«Уже сегодня россияне подадут свои полномочия на утверждение Ассамблеей. Мы их оспорим», — написал он на своей странице в Facebook.
При этом Береза предположил, что с учётом настроя комитета министров СЕ и руководства ПАСЕ «россияне отобьются».
Ранее украинский МИД заявил, что принятая ПАСЕ резолюция, которая открывает возвращение российской делегации в организацию, является «недопустимой уступкой».
Украина пригрозила прекратить участие в ассамблее.