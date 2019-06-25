Российская делегация подала заявку в ПАСЕ о своих полномочиях

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Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что российская делегация подала заявку на подтверждение своих полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Российская делегация подала заявку в ПАСЕ о своих полномочиях
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС.

«Решение по резолюции принято. Мы, как только была принята резолюция, подали заявку на участие», — сказал он.

По его словам, принятое ПАСЕ решение позволяет российским парламентариям «прийти в зал, начать работу».

Вместе с этим Володин допустил, что во время процедуры подтверждения полномочий «деструктивные силы» попытаются сделать так, чтобы права России не были всеобъемлющими.

Ранее ПАСЕ пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии, при этом оставив за собой право оспаривать её полномочия. За соответствующую резолюцию проголосовали 118 парламентариев из 190 присутствовавших. 

24 июня глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что Украина может прекратить участие в Парламентской ассамблее Совета Европы, если будет принято решение о восстановлении полномочий российских коллег. 

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