Российская делегация подала заявку в ПАСЕ о своих полномочиях

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что российская делегация подала заявку на подтверждение своих полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Об этом сообщает ТАСС.

«Решение по резолюции принято. Мы, как только была принята резолюция, подали заявку на участие», — сказал он.

По его словам, принятое ПАСЕ решение позволяет российским парламентариям «прийти в зал, начать работу».

Вместе с этим Володин допустил, что во время процедуры подтверждения полномочий «деструктивные силы» попытаются сделать так, чтобы права России не были всеобъемлющими.

Ранее ПАСЕ пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии, при этом оставив за собой право оспаривать её полномочия. За соответствующую резолюцию проголосовали 118 парламентариев из 190 присутствовавших.

24 июня глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что Украина может прекратить участие в Парламентской ассамблее Совета Европы, если будет принято решение о восстановлении полномочий российских коллег.