Украина отзывает посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по России

Короткая ссылка
Глава украинского МИД Павел Климкин сообщил в Facebook, что Украина отзывает посла при Совете Европы после резолюции, которая даёт возможность возвращения российской делегации в организацию.
Украина отзывает посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по России
  • РИА Новости

«Совет Европы потерял наше доверие, и восстановить его будет чрезвычайно сложно. Из лидера в деле защиты прав человека эта Организация превратилась в простого менеджера, причём такого себе. Поэтому отзываем нашего посла при СЕ для консультаций. Стратегия понятна, тактика тоже», — заявил Климкин.

Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы пригласила российскую делегацию принять участие в сессии ПАСЕ в июне, сохранив при этом возможность оспаривания полномочий Москвы

Это решение организации прокомментировали экс-президент Украины Пётр Порошенкоукраинский премьер Владимир ГройсманМИД Украины и нынешний украинский лидер Владимир Зеленский.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
Иван и серый волк
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить