Украина отзывает посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по России

Глава украинского МИД Павел Климкин сообщил в Facebook, что Украина отзывает посла при Совете Европы после резолюции, которая даёт возможность возвращения российской делегации в организацию.

«Совет Европы потерял наше доверие, и восстановить его будет чрезвычайно сложно. Из лидера в деле защиты прав человека эта Организация превратилась в простого менеджера, причём такого себе. Поэтому отзываем нашего посла при СЕ для консультаций. Стратегия понятна, тактика тоже», — заявил Климкин.

Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы пригласила российскую делегацию принять участие в сессии ПАСЕ в июне, сохранив при этом возможность оспаривания полномочий Москвы.

Это решение организации прокомментировали экс-президент Украины Пётр Порошенко, украинский премьер Владимир Гройсман, МИД Украины и нынешний украинский лидер Владимир Зеленский.