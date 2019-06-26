Мониторинговый комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия России

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RT
Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия делегации России, которые были оспорены во вторник, 25 июня, рядом стран. При этом, как сообщает РИА Новости, было выдвинуто несколько условий.
Мониторинговый комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия России
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По правилам процедур, в связи с тем, что по инициативе украинских и грузинских депутатов полномочия новой делегации России были опротестованы, было принято решение подготовить доклад по её полномочиям в 24-часовой срок комитетом по правилам и регламенту и комитетом по мониторингу.

В проекте текста резолюции к докладу по полномочиям, в частности, говорится, что «ассамблея всегда оставалась приверженной диалогу как средству достижения долговременных решений, о чём свидетельствуют вышеупомянутые резолюции».

«...Ассамблея постановляет ратифицировать полномочия российской делегации», — говорится в проекте документа, подготовленного британским парламентарием Роджером Гейлом.

При этом добавляется, что, «в свою очередь, ассамблея призывает Российскую Федерацию выполнить все рекомендации, включённые в резолюции 1990 (2014), 2034 (2015) и 2063 (2015)».

Кроме того, «ассамблея призывает российские власти освободить 24 украинских моряка, захваченных в Керченском проливе по обвинению в незаконном пересечении границы Российской Федерации, а также немедленно выплатить все взносы в бюджет Совета Европы».

Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы пригласила российскую делегацию принять участие в сессии ПАСЕ в июне, сохранив при этом возможность оспаривания полномочий Москвы. В поддержку соответствующей резолюции высказались 118 из 190 парламентариев, находившихся в зале.

Глава российского МИД Сергей Лавров назвал позитивным шагом принятую ПАСЕ резолюцию, которая даёт возможность возвращения российской делегации в организацию.

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