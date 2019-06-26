Мониторинговый комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия России
- © РИА Новости
По правилам процедур, в связи с тем, что по инициативе украинских и грузинских депутатов полномочия новой делегации России были опротестованы, было принято решение подготовить доклад по её полномочиям в 24-часовой срок комитетом по правилам и регламенту и комитетом по мониторингу.
В проекте текста резолюции к докладу по полномочиям, в частности, говорится, что «ассамблея всегда оставалась приверженной диалогу как средству достижения долговременных решений, о чём свидетельствуют вышеупомянутые резолюции».
«...Ассамблея постановляет ратифицировать полномочия российской делегации», — говорится в проекте документа, подготовленного британским парламентарием Роджером Гейлом.
При этом добавляется, что, «в свою очередь, ассамблея призывает Российскую Федерацию выполнить все рекомендации, включённые в резолюции 1990 (2014), 2034 (2015) и 2063 (2015)».
Кроме того, «ассамблея призывает российские власти освободить 24 украинских моряка, захваченных в Керченском проливе по обвинению в незаконном пересечении границы Российской Федерации, а также немедленно выплатить все взносы в бюджет Совета Европы».
Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы пригласила российскую делегацию принять участие в сессии ПАСЕ в июне, сохранив при этом возможность оспаривания полномочий Москвы. В поддержку соответствующей резолюции высказались 118 из 190 парламентариев, находившихся в зале.
Глава российского МИД Сергей Лавров назвал позитивным шагом принятую ПАСЕ резолюцию, которая даёт возможность возвращения российской делегации в организацию.