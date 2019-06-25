Лавров назвал позитивным шагом решение ПАСЕ по России
- Reuters
«Резолюция была принята. Мы это считаем весьма и весьма позитивным шагом», — заявил Лавров.
Он подчеркнул важность того, что «делегации, которые за эту резолюцию проголосовали — а их было большинство, — чётко заявили, что права, которые возвращаются России, не могут быть оспорены».
«Хотя попытки подорвать этот процесс продолжаются», — добавил министр иностранных дел России.
Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы пригласила российскую делегацию принять участие в сессии ПАСЕ в июне, сохранив при этом возможность оспаривания полномочий Москвы.
Позднее депутаты ПАСЕ оспорили полномочия делегации России в данной организации.