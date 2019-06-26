В Госдуме оценили восстановление полномочий России в ПАСЕ

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) принять резолюцию, которая подтвердила в полном объёме полномочия российской делегации.

«Здесь, что называется, ПАСЕ в нас нуждалась и поэтому приняла удобное для себя решение. В вопросах же по Крыму, выполнению Минских соглашений, усилению санкционного давления и приближения НАТО к нашим границам — без изменений. Поэтому бить в барабаны победы не время. И всё же приятно наблюдать тот факт, что в умы европейцев закралась мысль о том, что разговаривать с Россией языком ультиматумов и нравоучений бессмысленно и безнадёжно», — считает депутат.

Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой подтвердила в полном объёме полномочия российской делегации.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал решение ПАСЕ.