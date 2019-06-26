В Госдуме прокомментировали восстановление полномочий России в ПАСЕ

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT оценил решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) принять резолюцию, в которой подтвердила в полном объёме полномочия российской делегации.

«Это очень важный шаг. Россия с 2014 года не участвовала в обсуждении насущных и сложных мировых проблем. Мы — полноправное европейское государство и все эти вопросы нас напрямую касались. Об этом постоянно говорили коллеги из Европы, за исключением нескольких стран. Так что, полноценное и полноправное возвращение России на такую дискуссионную площадку принципиально важно для всех», — считает Чепа.

Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой подтвердила в полном объёме полномочия российской делегации.

За принятие документа проголосовали 116 парламентариев, против выступили 62, воздержались — 15.