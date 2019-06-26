Косачёв прокомментировал возвращение полномочий России в ПАСЕ

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал RT решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) принять резолюцию, которой подтверждаются в полном объёме полномочия российской делегации.

«Россия в 1996 году вступала в Совет Европы как в межправительственную организацию и с тех пор заинтересована, активно участвует и всячески приветствует взаимодействие с государствами — членами СЕ и с организацией в целом. В данном вопросе не произошло никаких изменений, и это наработанный элемент нашего общеевропейского сотрудничества, который нужно ценить и сохранять. На этом пути возникли искусственные препятствия, сгенерированные ПАСЕ, которая в своё время создавалась как исключительно консультативный орган без каких-либо репрессивных функций. Но Парламентская ассамблея присвоила себе ряд полномочий, в том числе и по ограничению возможности работать в ассамблее для национальных парламентских делегаций», — считает он.

По словам сенатора, Россия не смогла согласиться с действиями ПАСЕ, потому что «иначе читает устав Совета Европы и регламент ПАСЕ».

«Разногласия существуют, но они не могут влиять на работу организации в целом. Об этом мы говорили изначально в принципиальном режиме и именно этого сегодня российская делегация добилась в ПАСЕ. Мы добились того, чтобы ассамблея — а следом и весь Совет Европы — вернулась к своим уставным началам. На таких условиях мы готовы работать в ПАСЕ. Но, самое главное, мы сохраняем возможность работать и в Совете Европы в интересах граждан России и страны в целом», — сказал Косачёв.

Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой подтвердила в полном объёме полномочия российской делегации.