Макрон выразил уверенность в европейском будущем России
Соответствующее заявление он разместил в Twitter.
Je suis convaincu que l'avenir de la Russie est pleinement européen. Nous croyons dans cette Europe qui va de Lisbonne à Vladivostok.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 19, 2019
«Я убеждён, что будущее России полностью европейское. Мы верим в Европу, которая простирается от Лиссабона до Владивостока», — написал он.
19 августа в Форте Брегансон прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и его французским коллегой Эммануэлем Макроном. Разговор длился около 3,5 часа.
Подробнее — в материале RT.