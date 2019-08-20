Макрон выразил уверенность в европейском будущем России

Президент Франции Эммануэль Макрон, говоря об итогах встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Форте Брегансон, выразил уверенность в европейском будущем России.

Соответствующее заявление он разместил в Twitter.

Je suis convaincu que l'avenir de la Russie est pleinement européen. Nous croyons dans cette Europe qui va de Lisbonne à Vladivostok. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 19, 2019

«Я убеждён, что будущее России полностью европейское. Мы верим в Европу, которая простирается от Лиссабона до Владивостока», — написал он.

19 августа в Форте Брегансон прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и его французским коллегой Эммануэлем Макроном. Разговор длился около 3,5 часа.

Подробнее — в материале RT.