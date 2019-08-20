В Кремле назвали конструктивными переговоры Путина и Макрона

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Переговоры российского и французского лидеров Владимира Путина и Эммануэля Макрона в Форте Брегансон прошли в конструктивном и доверительном ключе, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле назвали конструктивными переговоры Путина и Макрона
  • Reuters

По его словам, переговоры продлились до позднего вечера 19 августа, Путин вернулся в Москву на следующий день ближе к 06:00.

Песков отметил, что, помимо глав двух государств, встречи провели также представители делегаций, главы МИД и помощники по международным делам.

«Всё это можно охарактеризовать как насыщенный, конструктивный и доверительный диалог... Сверили часы по основным вопросам как двусторонней, так и международной повестки дня», — заявил пресс-секретарь российского лидера.

При этом он подчеркнул, что, несмотря на возможные разногласия, собеседники продемонстрировали волю к диалогу.

«Все эти переговоры не значат, что собеседники соглашались друг с другом, но они достаточно последовательно демонстрировали свою политическую волю обсуждать все моменты — и те, по которым есть совпадения мнений, и те, по которым есть разногласия», — заключил Песков.

Ранее Макрон опубликовал в Facebook пост на русском языке, в котором выразил надежду на дальнейшее развитие отношений России и Франции.

Он также выразил уверенность относительно европейского будущего России.

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