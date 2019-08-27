Макрон анонсировал визит глав МИД и Минобороны Франции в Россию

Короткая ссылка
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан и глава Минобороны страны Флоранс Парли через несколько дней посетят с официальным визитом Москву.
Макрон анонсировал визит глав МИД и Минобороны Франции в Россию
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в России они проведут переговоры со своими российскими коллегами.

«Они поедут в Москву через несколько дней, чтобы провести диалог в формате «2 + 2», — сказал президент Франции.

Ранее Макрон после переговоров с лидером России Владимиром Путиным в Форте Брегансон опубликовал в Facebook сообщение на русском языке, в котором выразил надежду на дальнейшее развитие отношений двух европейских стран.

В Кремле беседу французского и российского лидеров назвали насыщенной, конструктивной и доверительной.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить