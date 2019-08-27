Макрон анонсировал визит глав МИД и Минобороны Франции в Россию

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан и глава Минобороны страны Флоранс Парли через несколько дней посетят с официальным визитом Москву.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в России они проведут переговоры со своими российскими коллегами.

«Они поедут в Москву через несколько дней, чтобы провести диалог в формате «2 + 2», — сказал президент Франции.

Ранее Макрон после переговоров с лидером России Владимиром Путиным в Форте Брегансон опубликовал в Facebook сообщение на русском языке, в котором выразил надежду на дальнейшее развитие отношений двух европейских стран.

В Кремле беседу французского и российского лидеров назвали насыщенной, конструктивной и доверительной.