Макрон анонсировал визит глав МИД и Минобороны Франции в Россию
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в России они проведут переговоры со своими российскими коллегами.
«Они поедут в Москву через несколько дней, чтобы провести диалог в формате «2 + 2», — сказал президент Франции.
Ранее Макрон после переговоров с лидером России Владимиром Путиным в Форте Брегансон опубликовал в Facebook сообщение на русском языке, в котором выразил надежду на дальнейшее развитие отношений двух европейских стран.
В Кремле беседу французского и российского лидеров назвали насыщенной, конструктивной и доверительной.