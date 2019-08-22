Лавров оценил слова Макрона о единой Европе от Лиссабона до Владивостока

Глава российского МИД Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с мимнстром иностранных дел Германии Хайко Маасом прокомментировал заявление французского лидера Эммануэля Макрона о единой Европе от Лиссабона до Владивостока.

«Насчёт вопроса о вчерашних переговорах и прозвучавших на них заявлениях в пользу единой, большой Европы от Атлантики до Тихого океана. Это не только уверенность президента Макрона, мы такие заявления и заверения слышим и от наших германских коллег, от многих других стран Европы», — цитирует РИА Новости Лаврова.

При этом он отметил, что в настоящий момент «в силу целого ряда субъективных факторов перспективы формирования такого большого европейского дома становится более призрачными, а риски фрагментации этого пространства, причем фрагментации, которая будет грозить потерей позиций нашей общей европейской цивилизации на глобальной арене, возрастают».

Лавров подчеркнул, что «ответственные политики, естественно, заинтересованы в том, чтобы не допустить такого развития событий, чтобы двигаться по пути выстраивания нашего общего экономического гуманитарного пространства».

Ранее Макрон после переговоров с лидером России Владимиром Путиным в Форте Брегансон опубликовал в Facebook сообщение на русском языке, в котором выразил надежду на дальнейшее развитие отношений двух европейских стран.

«Мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока», — написал он.

Ведущий сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Сергей Фёдоров в беседе с Nation News оценил заявление Макрона о европейском будущем России.