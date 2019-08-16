«Эти танки никто не покупает»: сможет ли Украина преодолеть кризис в сфере производства боевых машин

На Украине прекращено финансирование программ выпуска БТР-4 и модернизации одного из основных боевых танков. Об этом сообщает концерн «Укроборонпром». Компания винит в сложившейся ситуации Минобороны страны. Между тем на грани закрытия балансирует ведущий производитель бронетехники Украины — Харьковское конструкторское бюро по машиностроению. В концерне уже предупредили о грядущем срыве гособоронзаказа. По мнению аналитиков, танкостроение Украины переживает глубокий кризис из-за отсутствия рынков сбыта и разрыва кооперационных связей с РФ.

Минобороны Украины прекратило финансирование ряда перспективных проектов в сфере бронетехники, сообщается на сайте концерна «Укроборонпрома». В частности, военные без объяснения причин отказались перечислять средства на производство БТР-4 и модернизацию одного из основных боевых танков.

От действий военного ведомства уже пострадало Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А.А. Морозова (ХКБМ) — предприятие перешло на двухдневную рабочую неделю. Как утверждает «Укроборонпром», Минобороны искусственно создало «все предпосылки для прекращения выполнения ХКБМ государственного оборонного заказа».

Харьковское конструкторское бюро по машиностроению является крупнейшим производителем бронетехники на Украине. В советский период предприятие выпускало революционные для своего времени танки Т-64 и Т-80.

Сейчас в материалах ХКБМ говорится о том, что КБ специализируется на ремонте и модернизации Т-64, Т-72, Т-80, устаревших советских бронетранспортёров (БТР-50, БТР-60, БТР-70) и другой военной техники (БРДМ-2, МТ-ЛБ). Помимо этого, харьковское предприятие занимается разработкой танков «Оплот» и «Ятаган». Данные машины создаются на базе Т-84, который в свою очередь является модификацией советского Т-80УД.

Ремонт башни украинского танка

Reuters

© Valentyn Ogirenko

«Харьковское конструкторское бюро было жемчужиной советской танковой промышленности. Я думаю, что украинская танковая школа превосходила коллективы, которые работали на Урале, в Ленинграде и Омске. Однако с 1990-х годов ХКБМ пребывает в перманентном кризисе, безвозвратно утратив прежнее лидерство», — заявил RT военный эксперт Алексей Хлопотов.

Несмотря на значительный рост военного бюджета Украины, в последние годы финансовые показатели ХКБМ последовательно снижались. По неподтверждённым данным, чистый доход предприятия в 2016 году составил 695,15 млрд гривен, в 2017 году — 491,74, а в 2018 году — 475,91.

Последствия «лёгкого бизнеса»

После распада Украине досталось богатейшее военное наследство. В стране остались тысячи единиц разнообразной бронетехники. Кроме того, значительное число танков и бронемашин Украина получила в связи с выводом советских частей из Восточной Европы.

В годы независимости большая часть «наследства» была продана за рубеж. По информации Государственной службы экспортного контроля Украины, с 1992 по 2012 годы Киев поставил иностранным партнёрам 1412 танков. Более 80% машин были взяты со складов бывшей советской армии. По данным Стокгольмского института проблем мира и безопасности (SIPRI), в этот период Украина в основном экспортировала Т-72.

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«Это был очень лёгкий бизнес. Украина фактически ничего не производила и зарабатывала неплохие деньги, распродавая даже то, что не выпускала в советские годы. Но спустя 20 лет страна исчерпала это наследство и продажи стали падать. К тому же Киев с большим трудом собирал новые машины. Это видно по тому, как долго и мучительно Украина выполняла обязательства по поставке танков Пакистану и Таиланду», — отметил Хлопотов.

Сегодня в рейтинге портала Global Firepower по количеству танков Украина занимает 15-е место в мире с показателем 2 тыс. единиц. Практически все машины были произведены в советский период. Как полагает Хлопотов, в актуальном составе ВСУ находятся несколько сотен машин, остальные — на хранении.

Негативно на ситуацию в танковых войсках Украины повлиял конфликт в Донбассе. Из-за серьёзных потерь и смены парадигмы развития армии в ВСУ образовался дефицит танков и бронетехники. Восполнение происходило за счёт ремонта подбитых танков, а также «реанимации» находившихся на хранении образцов. Как сообщают некоторые источники, в 2014—2019 годы ХКБМ передало Минобороны более 230 отремонтированных Т-64 разных модификаций и Т-80.

При этом буксует разработка и производство более совершенных машин — «Ятагана» (создавался специально для поставок в Турцию) и «Оплота» (разрабатывался для внутренних и экспортных нужд). Причём на Украине «Оплот» называют одной из лучших боевых машин в мире — в материалах харьковского предприятия говорится, что данные образцы превосходят советские танки по качеству вооружения. В настоящее время на вооружении ВСУ насчитывается 10 таких танков.

Ранее экс-президент Украины Пётр Порошенко объяснил отсутствие в армии достаточного количества «Оплотов» большими временными затратами на их производство. По его словам, новый танк «строится минимум 18 месяцев, а цикл глубокой модернизации Т-80 составляет 2,5 месяца».

Также налаживанию серийного производства «Оплота» препятствует зависимость Киева от зарубежных комплектующих. Этот факт не скрывают в Минобороны Украины. Кроме того, промышленность страны сильно нуждается в поставках европейских сталевых сплавов и различного электронного оборудования.

Танк Т-84У «Оплот» вооружённых сил Украины

© Григорий Василенко/РИА Новости

О боевых возможностях этой машины красноречиво свидетельствует провал танкистов 14-й Волынской механизированной бригады на прошедших в 2018 году в ФРГ натовских соревнованиях Strong Europe Tank Challenge. Сборная Украины заняла последнее место из-за дефектов, которые военнослужащие слишком поздно обнаружили на «Оплотах».

Инцидент вызвал огромный резонанс на Украине. Минобороны страны создало специальную комиссию по расследованию причин поражения национальной команды, но о результатах её работы до сих пор ничего неизвестно.

«У нас в трёх танках пушки были на углу заряжания, потому что не до конца сработали датчики. Также в двух танках подвела система управления огнём — не было стабилизации пушки, после каждого выстрела она двигалась. Пульт управления не трогаешь, а она трясётся. Как с этим попадать на 1,5 километра?» — прокомментировал ранее неудачное выступление на соревнованиях командир танковой роты капитан Роман Багаев.

Как выяснили украинские журналисты, Strong Europe Tank Challenge-2018 был для «Оплотов» дебютом. На предыдущих соревнованиях военнослужащие выступали на танках Т-64. Основной причиной провала национальной команды СМИ назвали некачественные комплектующие, которые были установлены на машины во время ремонта в начале 2018 года.

«Отсутствуют ресурсы»

Опрошенные RT эксперты полагают, что танкостроительная отрасль Украины не сможет выбраться из кризиса. На внешнем рынке Киев не в состоянии конкурировать с российскими, западными и китайскими компаниями, а внутренние потребности страны не настолько велики, чтобы поддерживать высокий уровень спроса.

Украинские танки в районе Дебальцево

Reuters

© Valentyn Ogirenko

«В принципе сегодняшняя Украина может обеспечивать более-менее нормальное техническое состояние строевых танков. Также у неё есть резерв для увеличения количества боевых машин. Однако у ХКБМ отсутствуют ресурсы для разработки и производства новых танков. Дело не только в потерянных компетенциях. Чтобы развернуть выпуск того же «Оплота», нужна крупная серия. На такой заказ у Киева нет денег, а за рубежом эти танки никто не покупает», — констатировал Хлопотов.

Эксперт сомневается, что команда нового президента Украины Владимира Зеленского сможет изменить сложившуюся ситуацию. По словам Хлопотова, ХКБМ может поправить дела, только получив выход на богатый зарубежный рынок. Однако маловероятно, что «друзья Украины» станут делиться с Киевом заказами на танки и бронетехнику. По прогнозу аналитика, харьковская конструкторская школа рано или поздно прекратит своё существование.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский видит основную причину деградации украинского танкостроения в разрыве кооперационных связей с Россией. Современная оборонная промышленность Украины не способна самостоятельно разрабатывать и выпускать новые виды бронетехники, убеждён аналитик.

«Достаточно будет сказать, что нынешний основной боевой танк ВСУ Т-64 примерно на 60-70% состоял из комплектующих, которые в том числе производились в России. Наша страна поставляла пушки, двигатели, боеприпасы. Ничего этого сейчас у Украины нет. Какие тогда могут быть ресурсы для вывода отрасли из кризиса? Ситуация от перемены фамилии президента лучше не станет», — подчеркнул Мураховский.