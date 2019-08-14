Харьковское конструкторское бюро может прекратить свою работу

Украинский государственный концерн «Укроборонпром» заявил об угрозе остановки работы Харьковского конструкторского бюро имени Морозова (ХКБМ).

Как указывает пресс-служба госконцерна, связано это со штрафом Минобороны Украины в размере 82,3 млн гривен и прекращением финансирования министерством разработок новых видов бронетехники.

Міноборони України створило умови для знищення "ХКБМ ім. Морозова": дводенний робочий тиждень та 82 млн грн штрафу - https://t.co/Cu0x8AXboXpic.twitter.com/fs3fX7Vt8B — ДК УкрОборонПром (@ukroboronprom) 14 августа 2019 г.

«Фактически ХКБМ осталось без заказа на изготовление новой техники, без денег для разработки перспективных образцов, получило многомиллионный штраф, который грозит окончательно заблокировать предприятие», — указывается в заявлении.

Уточняется, что конструкторское бюро переводит «почти тысячный коллектив предприятия на двухдневную рабочую неделю».

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что военно-промышленный комплекс страны находится «в достаточно плохом состоянии».