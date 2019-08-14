Харьковское конструкторское бюро может прекратить свою работу

Короткая ссылка
Украинский государственный концерн «Укроборонпром» заявил об угрозе остановки работы Харьковского конструкторского бюро имени Морозова (ХКБМ).
Харьковское конструкторское бюро может прекратить свою работу
  • © ukroboronprom
  • Facebook

Как указывает пресс-служба госконцерна, связано это со штрафом Минобороны Украины в размере 82,3 млн гривен и прекращением финансирования министерством разработок новых видов бронетехники.

«Фактически ХКБМ осталось без заказа на изготовление новой техники, без денег для разработки перспективных образцов, получило многомиллионный штраф, который грозит окончательно заблокировать предприятие», — указывается в заявлении.

Уточняется, что конструкторское бюро переводит «почти тысячный коллектив предприятия на двухдневную рабочую неделю».

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что военно-промышленный комплекс страны находится «в достаточно плохом состоянии».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить