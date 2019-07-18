На Украине проведены обыски на бронетанковых заводах

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Государственное бюро расследований (ГБР) Украины начало проверку законности приобретений танковых двигателей, в рамках которой на бронетанковых заводах были проведены обыски.
На Украине проведены обыски на бронетанковых заводах
  • ©dbr.gov.ua

Об этом в прямом эфире телеканала «112 Украина» заявил директор ГБР Роман Труба.

Сообщается, что в результате проверки могут быть найдены многомиллионные убытки.

«Недавно, на этой неделе, мы провели несколько обысков на бронетанковых заводах, и на данный момент у нас есть вопрос относительно законности закупки моторов на танки. Я не хочу опережать события, но в этом уголовном производстве на самом деле будут после проведения экспертиз миллионные убытки», — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правоохранительные органы раскрыли коррупционную схему в сфере оборонной промышленности.

Кроме того, заместитель главы администрации президента Украины Руслан Рябошапка не исключил, что Зеленский через три месяца может инициировать законопроект о «перезагрузке» Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры страны.

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