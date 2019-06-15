Зеленский может «перезагрузить» антикоррупционные ведомства Украины
- РИА Новости
По его словам, данная мера будет принята в том случае, если представители упомянутых ведомств не продвинутся в расследовании некоторых резонансных дел.
«Если им это не удастся, то он (президент. — RT) будет вынужден реагировать путём внесения законодательной инициативы в парламент и парламент будет принимать решение о возможной перезагрузке одного или двух антикоррупционных органов», — приводит его слова УНИАН.
В апреле в предвыборном штабе Зеленского рассказали, какие методы борьбы с коррупцией планируется внедрить на Украине.
В конце мая генеральный прокурор страны Юрий Луценко заявил, что возглавляемое им ведомство в течение трёх лет вынесло 2876 приговоров коррупционерам, вернув в государственный бюджет 125 млрд гривен.