Зеленский может «перезагрузить» антикоррупционные ведомства Украины

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Заместитель главы администрации президента Украины Руслан Рябошапка не исключил, что глава государства Владимир Зеленский через три месяца может инициировать законопроект о «перезагрузке» Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры страны.
Зеленский может «перезагрузить» антикоррупционные ведомства Украины
  • РИА Новости

По его словам, данная мера будет принята в том случае, если представители упомянутых ведомств не продвинутся в расследовании некоторых резонансных дел. 

«Если им это не удастся, то он (президент. — RT) будет вынужден реагировать путём внесения законодательной инициативы в парламент и парламент будет принимать решение о возможной перезагрузке одного или двух антикоррупционных органов», — приводит его слова УНИАН.

В апреле в предвыборном штабе Зеленского рассказали, какие методы борьбы с коррупцией планируется внедрить на Украине.

В конце мая генеральный прокурор страны Юрий Луценко заявил, что возглавляемое им ведомство в течение трёх лет вынесло 2876 приговоров коррупционерам, вернув в государственный бюджет 125 млрд гривен.

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