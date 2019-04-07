В штабе Зеленского назвали свои методы борьбы с коррупцией

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В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского рассказали о методах борьбы с коррупцией, которые планируется применить в стране в случае победы Зеленского на выборах.

Об этом информирует «Громадське» со ссылкой на заявление команды Зеленского, опубликованное в Telegram.

В штабе кандидата заявили, что «изобретать в этой сфере велосипед не нужно», и предлагают формировать антикоррупционные органы на Украине через международные конкурсные комиссии, отменить неприкосновенность, создать международный Высший экономический суд и лишать судей должностей в случае незаконных решений. 

В числе предложений — максимальное привлечение граждан к изобличению коррупции с помощью системы наград. 

Также в штабе Зеленского предлагают применять к коррупционерам меру в виде полной конфискации имущества и пожизненного запрета занимать определённые должности. 

Ранее стало известно, что штаб Петра Порошенко выразил уверенность в победе во втором туре выборов.

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