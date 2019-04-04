Штаб Порошенко выразил уверенность в победе во втором туре выборов

«Мы трезво оцениваем ситуацию. Мы собираемся победить во втором туре. Мы понимаем, что оппонент популярен, но наш сильнее и во всех смыслах лучше подготовлен, чтобы выполнять функции, возложенные на него Конституцией», — цитирует его ТАСС.

Ранее Центризбирком Украины обработал 100% протоколов по итогам первого тура выборов президента страны. Согласно данным ЦИК, лидирует актёр и шоумен Владимир Зеленский — у него 30,24% голосов.