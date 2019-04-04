Штаб Порошенко выразил уверенность в победе во втором туре выборов

Короткая ссылка
Олег Медведев, являющийся представителем штаба кандидата в президенты Украины и действующего главы государства Петра Порошенко, выразил уверенность в победе нынешнего украинского лидера на выборах.
Штаб Порошенко выразил уверенность в победе во втором туре выборов
  • Reuters

Читать далее...

«Мы трезво оцениваем ситуацию. Мы собираемся победить во втором туре. Мы понимаем, что оппонент популярен, но наш сильнее и во всех смыслах лучше подготовлен, чтобы выполнять функции, возложенные на него Конституцией», — цитирует его ТАСС.

Ранее Центризбирком Украины обработал 100% протоколов по итогам первого тура выборов президента страны. Согласно данным ЦИК, лидирует актёр и шоумен Владимир Зеленский — у него 30,24% голосов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить