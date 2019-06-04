В администрации Зеленского анонсировали аресты коррупционеров

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Заместитель главы администрации президента Украины Руслан Рябошапка ответил на вопрос, будет ли команда украинского лидера Владимира Зеленского реализовывать свой предвыборный лозунг «Весна придёт — сажать будем». 
В администрации Зеленского анонсировали аресты коррупционеров
  • Reuters

«Мы говорили о том, что люди ожидают справедливости и наказания тех, кто причастен к коррупции. Это скандалы с Укроборонпромом, с Центрэнерго. Эти люди должны понести наказание... Месседж «Весна придёт — сажать будем» был донесён до руководителей двух антикоррупционных органов. Мне кажется, что мы вскоре должны увидеть первые результаты», — приводят украинские «Вести» слова Рябошапки.

Ранее Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом заявил, что Украина ведёт «две войны», одна из которых — с коррупцией.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Генпрокуратура в течение трёх лет вынесла 2876 приговоров коррупционерам, вернув в государственный бюджет 125 млрд гривен.

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