Луценко отчитался о борьбе с коррупцией

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Генпрокуратура в течение трёх лет вынесла 2876 приговоров коррупционерам, вернув в государственный бюджет 125 млрд гривен.

«За эти три года мы имеем 2876 приговоров коррупционерам, которых закон позволяет арестовывать и осуждать в Генеральной прокуратуре. Также мы имеем 125 млрд гривен, которые возвращены от коррупционеров в государственный бюджет», — говорит Луценко на видео, опубликованном на его странице в Facebook.

Также он отметил, что в Украине правоохранительные органы перекрыли несколько источников коррупции.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал освободить от должности генпрокурора Юрия Луценко.