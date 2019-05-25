Луценко отчитался о борьбе с коррупцией
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«За эти три года мы имеем 2876 приговоров коррупционерам, которых закон позволяет арестовывать и осуждать в Генеральной прокуратуре. Также мы имеем 125 млрд гривен, которые возвращены от коррупционеров в государственный бюджет», — говорит Луценко на видео, опубликованном на его странице в Facebook.
Также он отметил, что в Украине правоохранительные органы перекрыли несколько источников коррупции.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал освободить от должности генпрокурора Юрия Луценко.