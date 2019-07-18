Зеленский заявил о раскрытии аферы в сфере оборонного комплекса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правоохранительные органы раскрыли коррупционную схему в сфере оборонной промышленности.

Об этом сообщает «Укринформ».

«На днях мы передали в правоохранительные органы ещё одну коррупционную схему в сфере оборонной промышленности. Как оказалось, за пять лет деятельности предыдущей власти спецэкспортёры только за несколькими сомнительными контрактами перечислили почти $30 млн на счета офшорных компаний за якобы предоставленные услуги», — сказал он.

Соответствующее заявление глава Украины сделал во время своего выступления на заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.

Ранее заместитель главы администрации президента Украины Руслан Рябошапка не исключил, что Зеленский через три месяца может инициировать законопроект о «перезагрузке» Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры страны.

16 июня экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что на Украине нет современных зданий из-за коррупции.