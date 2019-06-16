Саакашвили заявил, что на Украине нет современных зданий из-за коррупции
«Мне очень жаль, что когда я смотрю на все украинские города, нет ни одного города, где есть такая современная архитектура, которую можно сравнить с мировыми стандартами. Потому что здесь коррупция, здесь коррупционеры-застройщики», — сказал он в эфире телеканала «112 Украина».
Ранее Саакашвили заявил, что является одним из главных болельщиков Украины и намерен бороться за её лидерство в Европе.
28 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вернул грузинскому политику украинское гражданство.