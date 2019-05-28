Саакашвили заявил о намерении сделать Украину ведущей страной в Европе

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что намерен бороться за то, чтобы Украина стала ведущей страной в Европе.
Саакашвили заявил о намерении сделать Украину ведущей страной в Европе
  • РИА Новости

«Я один из главных болельщиков, которые есть у Украины в мире... Будем бороться вместе с вами за то, чтобы Украина стала ведущей страной европейского континента», — говорится в видеообращении Саакашвили в Facebook.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о возвращении Саакашвили гражданства Украины. 

Позднее бывший президент Грузии выразил благодарность Зеленскому за это решение. По словам Саакашвили, он планирует вернуться на Украину 29 мая.

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