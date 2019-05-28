Саакашвили заявил о намерении сделать Украину ведущей страной в Европе

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что намерен бороться за то, чтобы Украина стала ведущей страной в Европе.

«Я один из главных болельщиков, которые есть у Украины в мире... Будем бороться вместе с вами за то, чтобы Украина стала ведущей страной европейского континента», — говорится в видеообращении Саакашвили в Facebook.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о возвращении Саакашвили гражданства Украины.

Позднее бывший президент Грузии выразил благодарность Зеленскому за это решение. По словам Саакашвили, он планирует вернуться на Украину 29 мая.