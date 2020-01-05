«В разы улучшили характеристики»: в 2020 году в войска поступят шесть модернизированных ракетоносцев Ту-95МС
- РИА Новости
- © Сергей Пивоваров
Воздушная часть ядерной триады России в 2020 году пополнится шестью модернизированными турбовинтовыми стратегическими бомбардировщиками-ракетоносцами Ту-95МС. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
«В 2020 году дальняя авиация пополнится шестью модернизированными стратегическими ракетоносцами Ту-95МС», — говорится в заявлении ведомства.
Как отметил командующий дальней авиацией (ДА) генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, в рамках обновления на военную авиатехнику «устанавливаются современные авионика, бортовой радиоэлектронный комплекс и другое оборудование».
«Отмечу, что современные системы управления и вооружение наших модернизированных самолётов в разы улучшили точностные характеристики поражения целей бомбами, управляемыми и крылатыми ракетами», — пояснил Кобылаш.
При этом в оборонном ведомстве напомнили, что в 2019-м в войска поступили пять модернизированных самолётов Ту-95МС. Было проведено более 40 учений различного уровня, в том числе с соединениями, частями и подразделениями обеспечения ДА. Таким образом, план боевой подготовки дальней авиации был выполнен на 100%.
О проведённых работах по модернизации авиапарка дальней авиации России также говорил министр обороны Сергей Шойгу.
«В текущем году ПАО «Туполев» выполнило на самолётах Ту-95МС значительный объём работ по модернизации первой и второй очереди с заменой морально устаревшего радиотехнического и навигационного оборудования», — пояснял Шойгу на селекторном совещании 9 декабря 2019 года.
Ту-95 совершил свой первый полёт в 1952 году, а его эксплуатация началась четыре года спустя, после чего самолёт неоднократно модернизировался. Стратегический бомбардировщик-ракетоносец, получивший прозвище «Медведь», является одним из основных средств воздушного компонента ядерной триады России. Он способен поражать наиболее важные цели в удалённых районах и в глубоком тылу континентальных театров военных действий.
Самолёт может оснащаться новейшими крылатыми ракетами X-101 — они применялись для нанесения ударов по объектам террористической группировки «Исламское государство»* в Сирии. Ту-95 может развивать скорость свыше 800 км/ч, практическая дальность его полёта превышает 10 тыс. км.
«В значительной степени расширяются возможности»
Заслуженный военный лётчик, заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама» Владимир Попов отметил, что Ту-95МС является самым скоростным среди турбовинтовых самолётов в мире. При этом турбовинтовые двигатели, по его словам, по расходу топлива экономичнее даже последних моделей реактивных. Эксперт также рассказал о деталях и тонкостях процесса обновления стратегического бомбардировщика-ракетоносца.
«Во-первых, меняют приборное навигационное оборудование. Точнее, не меняют, а дополняют с целью улучшения характеристик. Для того чтобы можно было работать с современным вооружением (ракеты, бомбы), нужна система подвески и система боевого управления на борту, чтобы включить систему двигателей крылатой ракеты или правильно отстрелить её из бомболюка. В связи с этим нужно переделывать или дорабатывать цепи и схемы управления бомбовым ракетным вооружением. В этом плане и ведётся большая работа. Затем — по комфортабельности размещения аппаратуры. Сегодня аппаратура приборно-навигационного или радиолокационного характера имеет меньшие габариты, но хорошее качество. В то же время уменьшаются весовые характеристики. То есть нужно отходить от старых моделей той техники и переходить на новые образцы», — подчеркнул собеседник RT.
Он добавил, что проведённые работы по модернизации примерно на 10—15% повышают боевые качества и возможности Ту-95МС.
- РИА Новости
- © Владислав Белогруд
«Это уже много с учётом того, что он эксплуатируется довольно давно и мы знаем, как вести работу по готовности экипажей к выполнению боевых задач различного характера. То есть в значительной степени расширяются их возможности. И поэтому модернизированная машина в эксплуатации и боевом применении всегда более предпочтительна», — констатировал Попов.
В свою очередь, главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов отметил, что говорить о принципиальном рывке вперёд при модернизации Ту-95 всё же не стоит.
«Просто обновляется ряд электронного оборудования на современное. Для модернизированного Ту-95 также испытывается новый двигатель НК-12МПМ. Об этом также стало известно в прошлом году», — резюмировал эксперт.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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