Борисов назвал объём экспорта российского вооружения в год

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Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что объём экспорта российского вооружения составляет $14—15 млрд в год.
Борисов назвал объём экспорта российского вооружения в год
  • РИА Новости

«Мы имеем гарантированные долгосрочные заказы на $55 млрд, и ежегодный объём продаж составляет около $14—15 млрд. Это серьёзная прибавка к экономике», — приводит ТАСС его слова.

В качестве примеров экспортных образцов техники Борисов назвал ЗРС С-400, а также истребители Су-35 и Су-57, которые «по ряду лётно-технических характеристик превосходят» ведущие американские самолёты.

В декабре президент России Владимир Путин заявил об укреплении позиций страны на мировом рынке вооружений.

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