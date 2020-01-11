Борисов назвал объём экспорта российского вооружения в год

Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что объём экспорта российского вооружения составляет $14—15 млрд в год.

«Мы имеем гарантированные долгосрочные заказы на $55 млрд, и ежегодный объём продаж составляет около $14—15 млрд. Это серьёзная прибавка к экономике», — приводит ТАСС его слова.

В качестве примеров экспортных образцов техники Борисов назвал ЗРС С-400, а также истребители Су-35 и Су-57, которые «по ряду лётно-технических характеристик превосходят» ведущие американские самолёты.

В декабре президент России Владимир Путин заявил об укреплении позиций страны на мировом рынке вооружений.