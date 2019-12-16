Путин заявил об укреплении позиций России на мировом рынке вооружений

Позиции России на мировом рынке вооружений укрепляются, заявил президент Владимир Путин на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами.

«Российские позиции на глобальном рынке вооружения укрепляются, и это несмотря на усиление санкционного режима и недобросовестной конкуренции», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.

Он отметил, что экспорт российской военной техники растёт: в 2019 году отгружено продукции на $13 млрд.

Как подчеркнул российский лидер, это более чем на $2 млрд больше, чем за тот же период прошлого года.

Ранее сообщалось, что в течение последних пяти лет Россия ежегодно экспортирует в страны Ближнего Востока оружие на сумму свыше $2 млрд.

Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев в интервью RT рассказал, что ограничительные меры Запада не оказали негативного влияния на позиции Москвы на мировом рынке оружия.

По его словам, наибольшей популярностью за рубежом пользуются отечественная авиация и средства ПВО, включая С-400.