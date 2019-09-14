«Чистый и прозрачный бизнес»: почему западные санкции не повлияли на экспорт российского оружия

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Алексей Заквасин, Елизавета Комарова
Ограничительные меры западных государств не оказали негативного влияния на позиции РФ на мировом рынке оружия. Об этом в интервью RT заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. Наибольшей популярностью за рубежом пользуются отечественная авиация и средства ПВО, включая ЗРК С-400 «Триумф». Стабильный спрос на российскую военную продукцию эксперты объясняют её высокими боевыми характеристиками, а также нежеланием многих государств отказываться от сотрудничества с РФ, несмотря на давление со стороны Запада.
«Чистый и прозрачный бизнес»: почему западные санкции не повлияли на экспорт российского оружия
  • Экспозиция танков на международном военно-техническом форуме «Армия-2019»
  • © Михаил Воскресенский

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев в интервью RT заявил, что Россия приспособилась к режиму западных санкций на мировом оружейном рынке. По его словам, портфель заказов на поставку отечественного вооружения в 2019 году достиг $55 млрд, а ежегодный объём продаж российской военной продукции за рубеж составляет $15 млрд.

«Наш портфель заказов, который равен $55 млрд, лишний раз доказывает, что мы хорошо противодействуем санкциям и приспособились к этим условиям. Мы нашли способы взаимодействия с партнёрами. И благодарны странам, которые не поддаются давлению», — сказал Шугаев.

Как отметил глава ФСВТС, западные государства практикуют разнообразные методы недобросовестной конкуренции и пытаются выдавить Россию с привычных рынков вооружения. Также США и Евросоюз чинят препятствия развитию военно-технического сотрудничества Москвы со странами, которые ранее не заключали крупных контрактов на поставку российской военной продукции.

«Мы удерживаем второе место на рынке вооружений и не собираемся его никому отдавать. Все контракты Россия исполняет в срок. Россию знают как серьёзного поставщика, который может предложить качественную, проверенную в боевых условиях технику по нормальной рыночной цене», — подчеркнул Шугаев.

  • Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев
  • РИА Новости
  • © Сергей Мамонтов

В 2014 году страны — члены НАТО разорвали с Москвой контакты по линии военно-технического сотрудничества. Теперь участники блока не должны приобретать у России военную продукцию, за исключением запчастей. Также им запрещено поставлять в РФ любые виды вооружений. В 2015 году ограничительные меры привели к аннулированию российско-французской сделки по двум универсальным десантным кораблям типа «Мистраль».

В Соединённых Штатах было принято несколько норм, запрещающих кредитовать, вкладывать деньги и иметь какие-либо деловые отношения с ведущими российскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

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В августе 2017 года в США был принят закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Этот документ позволяет Вашингтону вводить ограничительные меры против иностранных государств, которые инвестируют в российский ОПК и заключают крупные оружейные контракты с Москвой.

На текущий момент санкции в рамках CAATSA действуют против Китая. Также Соединённые Штаты неоднократно угрожали применить ограничительные меры против Турции и Индии. Однако попытки Вашингтона повлиять на позицию всех трёх государств не увенчались успехом.

В разговоре с RT военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин констатировал, что западные санкции не оказали негативного влияния на военно-техническое сотрудничество Москвы с зарубежными партнёрами. По его словам, Россия сохранила позиции в странах, которые считаются традиционными партнёрами — Китай, Индия, Египет, Алжир, Ирак, Вьетнам, а также заметно расширила ВТС с Турцией.

«Покупка оружия у какой-либо страны — это по большому счёту всегда политический выбор. Поэтому государства, которые не находились в орбите влияния Вашингтона, продолжили покупать отечественное вооружение. Конечно, санкции не стали для России благом. Например, они мешают заключать крупные контракты в долларах. Но и здесь был найден выход — Москва начала переход на расчёты с партнёрами в национальных валютах», — пояснил Литовкин.

«Одна из лучших систем в мире»

 

Особое внимание Дмитрий Шугаев уделил экспортному потенциалу зенитного ракетного комплекса большой дальности С-400 «Триумф». Россия заключила контракты на продажу системы ПВО с Китаем, Турцией и Индией. Общая стоимость сделок с этими тремя государствами превышает $10 млрд.

В настоящее время Москва выполняет свои обязательства по поставке С-400 Анкаре. Шугаев рассказал, что сейчас турецкие военнослужащие, которые будут эксплуатировать «Триумф», проходят обучение в РФ. Директор ФСВТС допустил возможность совместного производства ЗРК, но отметил, что данный вопрос пока не стоит на повестке дня.

«Турецкие партнёры понимают, что купили одну из лучших систем в мире. Достаточно сказать, что она обладает такими уникальными качествами, как поражение всех без исключения воздушных целей. Аэродинамические цели — до 400 км, баллистические — до 60 км. Российская система может даже сбивать цели, которые находятся на расстоянии 5 м от земли, и поражать цели со «стелс» покрытием», — сообщил Шугаев.

К преимуществам С-400 глава ФСВТС также отнёс всепогодность и способность работать в любых природно-климатических условиях. По его словам, «Триумф» может оперативно развёртываться на местности со сложным рельефом. Непревзойдённость отечественного ЗРК открыто признают в том числе и западные специалисты, подчеркнул Шугаев.

  • Выгрузка элементов ЗРК С-400 вблизи Анкары
  • Reuters
  • © Turkish Military / Turkish Defence Ministry

При этом глава ФСВТС не стал называть страны, претендующие на покупку С-400. Но в зарубежных СМИ неоднократно появлялись сообщения, что в приобретении «Триумфа» заинтересованы Саудовская Аравия, Катар, Иран, Ирак и Марокко.

В беседе с RT директор музея войск ПВО военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что по основным тактико-техническим характеристикам отечественный комплекс превосходит все зарубежные аналоги, включая американскую систему Patriot. Экспортный потенциал С-400, как полагает аналитик, ограничен лишь производственными мощностями концерна «Алмаз-Антей».

«На мой взгляд, «Триумф» необходим всем крупным государствам, которые выстраивают эшелонированную систему противовоздушной обороны. Таким образом, в список потенциальных покупателей нашего комплекса можно включить примерно полтора десятка государств. Не исключено, что дополнительные контракты на поставку С-400 будут заключены с теми странами, которые уже заказали наш ЗРК», — прогнозирует Кнутов.

Надёжный партнёр

 

По данным ФСВТС, около 40% российского оружейного экспорта приходится на технику для нужд Военно-воздушных сил и ПВО. На сегодняшний день наиболее тесное сотрудничество в этой сфере осуществляется с Анкарой. Турция проявляет интерес к отечественному истребителю поколения 4++ Су-35 и новейшему самолёту Су-57.

Шугаев сообщил, что Москва обязательно изучит официальную заявку Анкары на поставку истребителей. В частности, РФ готова обсуждать контракт на продажу Су-35. С возможной российско-турецкой сделкой по Су-57, директор ФСВТС призвал «не торопиться», напомнив, что прежде всего Анкара заинтересована в развитии собственного проекта самолёта пятого поколения TF-X.

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«Учитывая, что Турция имеет собственный проект самолёта пятого поколения, здесь возможны разные формы сотрудничества. Тем более Турция стремится развивать свою военную промышленность, поставив её на высокотехнологичные рельсы. Поэтому во взаимодействии с Турцией нужно понимать, что наши коллеги вряд ли захотят ограничиться одними закупками», — пояснил ситуацию Шугаев. 

Глава ФСВТС ожидает, что в целом роль ближневосточного рынка для России будет возрастать. Сейчас портфель заказов стран региона на экспорт отечественной военной продукции составляет $20 млрд. Помимо Турции, Москва намерена расширять военно-техническое сотрудничество с Саудовской Аравией, Катаром и ОАЭ.

Также Шугаев ожидает увеличения спроса на российское вооружение со стороны государств, которые «дорожат своей независимостью и выдвигают на первый план национальные интересы». Он подчеркнул, что Россия действует строго в рамках международного права и работает по линии ВТС только с легитимными правительствами.

  • Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осматривают российский истребитель Су-57
  • РИА Новости
  • © Алексей Никольский

В свою очередь, Юрий Кнутов отметил, что Москва является удобным партнёром для государств, которые проводят политику диверсификации импорта вооружений. Наиболее яркий пример тому — Индия, которая в своей закупочной политике соблюдает баланс между российским и американским вооружением. 

«Для многих государств военно-техническое сотрудничество с Россией — это альтернатива, которая не позволяет попасть в зависимость в первую очередь от Соединённых Штатов, лидера по экспорту оружия. Кроме того, наша страна, в отличие от американцев, никогда не выдвигает партнёрам политических требований. Россия ведёт чистый и прозрачный бизнес», — резюмировал Кнутов.

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