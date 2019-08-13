Взаимовыгодное партнёрство: как развивается оборонное сотрудничество между Россией и Турцией

Министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в ближайшее время Россия начнёт второй этап поставок зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф». По его словам, Анкара рассчитывает полностью развернуть систему ПВО в апреле 2020 года. По мнению экспертов, после закрытия сделки по С-400 Турция в перспективе может заключить с РФ крупные контракты и по линии авиации. После того, как США заявили о планах исключить Анкару из программы истребителей F-35, страна проявила интерес к российскому Су-35. Аналитики не исключают, что стороны могут договориться о совместном производстве боевых самолётов.

Министр обороны Турции Хулуси Акар в эфире телеканала NTV заявил, что в ближайшее время Россия передаст Анкаре элементы второй батареи зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф». Речь идёт о втором этапе поставок, первый был завершён 25 июля. Ввод в эксплуатацию всей системы запланирован на апрель 2020 года.

Сделку о покупке Турцией четырёх дивизионов С-400 Москва и Анкара заключили в 2017 году. Стоимость контракта составила $2,5 млрд, 55% этой суммы — кредитные средства, предоставленные Москвой. Как неоднократно говорил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, «Триумф» необходим для укрепления дальнего эшелона противовоздушной обороны страны.

В понедельник, 12 августа, турецкая газета Yeni Safak сообщила, что Анкара рассматривает возможность приобретения российских истребителей поколения 4++ Су-35. Эти машины способны стать альтернативой американским самолётам пятого поколения F-35, пишет издание.

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Напомним, что Соединённые Штаты продолжают требовать от Анкары отказаться от развёртывания С-400. В противном случае они грозят окончательно исключить Турцию из программы F-35, в рамках которой она должна получить порядка 100 таких машин. Однако Эрдоган не считает контрмеры США критическими для турецкой обороноспособности. По его мнению, отсутствие американских истребителей пятого поколения «не помешает обезопасить страну от любых угроз».

В Анкаре полагают, что потребность страны в боевых самолётах может удовлетворить другой зарубежный партнёр. Так, 23 апреля министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что при самом плохом сценарии развития событий Турция должна будет «обеспечить эту потребность в другом месте — там, где будут предложены самые лучшие технологии».

Как пояснил в беседе с RT обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко, действия США равносильны введению санкций в отношении Турции, несмотря на то, что она входит в НАТО и играет в альянсе значимую роль.

«С точки зрения Анкары Соединённые Штаты ведут себя неадекватно: Турция наряду с другими государствами инвестирует в программу F-35, но никаких отступных от Вашингтона она не получит. США в очередной раз предали своих союзников. Турцию лишают законных прав за лояльность к России и стремление проводить независимую политику», — отметил Дрозденко.

29 апреля гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что Москва и Анкара приступили к совместной разработке авиационных комплексов, не уточнив, о чём именно идёт речь. На следующий день заместитель генерального директора «Рособоронэкспорта» Сергей Ладыгин рассказал, что госкорпорация ведёт с Турцией «консультации» по истребителю поколения 4++ и самолёту пятого поколения.

Заявления руководителей «Рособоронэкспорта» прозвучали на полях 14-й международной выставки оборонной отрасли IDEF 2019, проходившей в Стамбуле. В рамках этого мероприятия Россия представила более чем 450 образцов вооружений, в том числе макет Су-35. В июле глава «Ростеха» Сергей Чемезов сказал, что Москва готова продать такие истребители, если Анкара направит соответствующий запрос.

Пара многофункциональных истребителей Су-35

РИА Новости

© Олег Смыслов

Су-35 — многофункциональный сверхманёвренный самолёт, предназначенный для поражения воздушных, наземных и надводных целей. Первый полёт эта машина совершила 19 февраля 2008 года. В материалах «Объединённой авиастроительной корпорации» говорится, что ключевыми достоинствами истребителя являются современное радиоэлектронное оборудование и уменьшенная эффективная площадь рассеивания (ЭПР).

Прародитель Су-35 — тяжёлый истребитель Су-27, разработанный в 1980-е годы. Машины весьма похожи внешне, но отличаются по ресурсу конструкции и электронной начинке. Кроме того, на Су-35 установлены более современные турбореактивные двухконтурные двигатели АЛ-41Ф1С («изделие 117С»), позволяющие самолёту развивать скорость до 2,3 Маха (около 2,5 тыс. км/ч).

Вице-премьер Юрий Борисов называет Су-35 одним из лучших оперативно-тактических самолётов в мире. Ранее свои боевые возможности истребитель проявил в ходе сирийской операции. В арабской республике экипажи Су-35 наносили удары по террористам и прикрывали бомбардировочную авиацию ВКС.

«На сегодняшний день Су-35 — самый современный строевой истребитель России, за исключением Су-57. Для четвёртого поколения у этой машины превосходные показатели полезной нагрузки и боевого радиуса. К тому же детище ОКБ Сухого впитало от предшественника, Су-27, высокую надёжность. У Су-35 без сомнения хорошие перспективы на зарубежном рынке», — отметил в беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев.

На сегодняшний день в составе Воздушно-космических сил РФ насчитывается свыше ста Су-35. За последние годы экспортные контракты на поставку этих машин были заключены с Китаем (24 единицы) и Индонезией (11 самолётов). Сейчас переговоры о продаже Су-35 РФ ведёт с Каиром. По информации СМИ, свыше двадцати машин намерен приобрести Египет.

Диверсификация поставок

Эксперты полагают, что Анкара действительно может приобрести у России партию Су-35 или других современных истребителей. При этом они отмечают, что долгосрочное сотрудничество с РФ и частичная локализация производства самолётов — в интересах Турции.

«Сейчас Анкара ведёт с Москвой переговоры о локализации производства отдельных элементов С-400. Скорее всего, аналогичное условие будет выдвинуто и по сделке с самолётами. С приходом к власти Эрдогана Турция прилагает серьёзные усилия для развития национального оборонного комплекса», — отметил в беседе с RT профессор Академии военных наук, старший научный сотрудник Центра политических исследований России Вадим Козюлин.

Он напомнил, что с 2011 года компания Turkish Aerospace Industries (TAI) осуществляет сборку американских лёгких истребителей четвёртого поколения F-16 Fighting Falcon Block 50, которые составляют основу боевой компоненты ВВС страны.

Турецкий истребитель TF-X в Лё Бурже

© JohnNewton8 / Wikimedia Commons

С 2013 года Анкара работает над проектом собственного истребителя пятого поколения TF-X. В июле 2019 года на авиасалоне Ле Бурже TAI представила его полноразмерный макет. Поставка TF-X в войска запланирована на 2029 год.

«Усилия Турции заслуживают высокой оценки, но в данный момент без иностранной технологической помощи она вряд ли сможет обойтись. Возможно, этим партнёром как раз и станет Россия. Дело в том, что страна, которая самостоятельно не создавала четвёртое поколение, не может разработать пятое фактически «с нуля». Сейчас технологии пятого поколения есть у США и России, некоторыми компетенциями в этом направлении обладают Китай и Европа», — пояснил Козюлин.

Аналогичной точки зрения придерживается и Дмитрий Дрозденко. По его словам, Анкара в среднесрочной перспективе вряд ли сможет войти в «клуб пятого поколения». Нехватка высоких технологий требует от Турции активизации сотрудничества с одной из ведущих авиастроительных держав. Учитывая действия США, Россия является для Турции фактически безальтернативным зарубежным партнёром, считает эксперт.

«Анкара стремится проводить независимую внешнюю политику, но без диверсификации поставок оружия это невозможно. Велика вероятность, что в ближайшие годы Россия заключит крупные контракты с минобороны Турции. Причём это сотрудничество будет носить взаимовыгодный характер. Москва сможет хорошо заработать и повысить авторитет своей продукции, а Турция наконец-то ликвидирует зависимость от западного импорта», — резюмировал Дрозденко.