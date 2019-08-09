В Турции призвали Эрдогана «открыто» признать Крым российским

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Турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану следует признать воссоединение Крыма с Россией, если Анкара считает себя стратегическим партнёром Москвы. Об этом заявил глава турецкой партии Vatan Догу Перинчек.
В Турции призвали Эрдогана «открыто» признать Крым российским
  • Reuters

По его мнению, Россия оставляет дверь открытой после своей реакции на заявление Эрдогана о непризнании Крыма российским, передаёт РИА Новости.

«Как верно заявил депутат крымского парламента Владислав Ганжара, если Анкара считает себя стратегическим партнёром России, ей нужно понимать, что Крым — неотъемлемая часть России», — сказал он.

Как отметил депутат, Эрдоган «понимает, что Крым принадлежит России».

«Для дальнейшего развития наших отношений остаётся только открыто сказать это народу», — подчеркнул Перинчек.

Ранее Эрдоган на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Турция «не признала и не признает незаконной аннексии Крыма».

В Совете Федерации прокомментировали ФАН слова президента Турции. 

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Подробнее — в материале RT.

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