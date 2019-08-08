«Этого никогда не произойдёт»: в России ответили на слова Зеленского о намерении вернуть Крым

Крым вновь станет частью Украины, только если Россия прекратит своё существование. Так в Совете Федерации РФ отреагировали на слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что полуостров «обязательно вернётся» в состав государства. При этом в Совфеде и Госдуме отметили, что вопрос принадлежности Крыма закрыт, а подобные высказывания президента Украины не способствуют восстановлению отношений между странами.

Крым вернётся в состав Украины, только если Россия исчезнет с карты мира. Так прокомментировал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Крым снова станет украинским.

«Не думаю, что подобные заявления следует рассматривать всерьёз. Крым может вернуться в состав Украины только при одном условии: если Россия перестанет существовать. Этого никогда не произойдёт. Полуостров совершенно случайно оказался в составе Украины, и теперь справедливость восторжествовала», — заявил сенатор в беседе с RT.

По его мнению, вопрос Крыма закрыт и дальнейшие обсуждения этой темы не способствуют восстановлению отношений между странами.

«Для России подобный вариант (возвращение полуострова в состав Украины. — RT) неприемлем, как и для народа Крыма. Если же Владимир Зеленский будет настаивать на данной теме, отношения России и Украины продолжат находиться в тупике», — добавил Джабаров.

Украинский президент использует такую риторику, чтобы удовлетворить запросы внутренней аудитории и показать солидарность с Западом, рассказал RT зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Если президент Украины Зеленский постоянно будет употреблять словосочетание, что Крым вернётся к Украине, то никогда нормального диалога с Россией у него не получится. Данная риторика — это работа на публику, демонстрация Западу, что он стоит на жёстких позициях по отношению к России, так как надеется на поддержку Западом своих решений по реформированию самой системы управления Украиной», — отмечает эксперт.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Reuters

© Kayhan Ozer / Presidential Press Office

Крымско-татарское меньшинство

Ранее в ходе встречи с крымско-татарской общиной в турецкой Анкаре Зеленский рассказал, что Украина в будущем вернёт Крым. Такое заявление глава государства сделал, говоря о «разъединённых» семьях крымских татар.

«Я точно знаю, что настанет день, когда Крым обязательно возвратится в Украину и разъединённые крымско-татарские семьи соберутся за одним столом... и далее в его (полуострова. — RT) истории будут только счастливые праздники», — цитирует Интерфакс-Украина слова президента.

Зеленский также поднимал тему крымско-татарской общины во время своего визита в Турцию 7—8 августа. Он заявил, что правительство готовит меры по упрощению въезда крымских татар, покинувших полуостров после его воссоединения с Россией, на территорию Крыма.

«Уверяю всех вас, Украина не оставит переселенцев один на один с их проблемой. Мы понимаем, как важно для вас навещать родственников и родную землю. В ближайшее время на законодательном уровне будет утверждено положение, которое упростит получение разрешения для посещения Крыма», — сказал украинский лидер в эфире телеканала 112 Украина.

Однако инициатива не имеет практического смысла, поскольку Россия ни для кого не ограничивает въезд на полуостров, рассказал депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек в разговоре с RT.

«На самом деле на российской границе не существует никаких препятствий для въезда на полуостров. О каких дополнительных разрешениях говорит украинский президент, мне непонятно. Все, кто хочет, приезжают сюда. Все, кто внесён в список нежелательных гостей, не заедут на полуостров, невзирая ни на какие разрешительные бумаги с Украины», — прокомментировал ситуацию сенатор.

Напомним, что Крым вошёл в состав РФ по итогам референдума в марте 2014 года, на котором абсолютное большинство жителей полуострова высказались в поддержку воссоединения с Россией.

Слово Турции

Высказыванием по поводу Крыма отметился и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Во время совместной пресс-конференции с Зеленским президент Турции заявил, что не признаёт вхождение Крыма в состав России.

«Сегодня я ещё раз подтвердил, что Турция всегда будет поддерживать независимость Украины​​​. Аннексию Крыма Турция не признала и не признает. Крымские татары — это важный элемент связей между нашими странами. Мы продолжим считать нашими приоритетом защиту прав крымских татар, сохранение их национальной идентичности», — передаёт РИА Новости слова турецкого лидера.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Reuters

© Murat Kula / Presidential Press Office

Виктор Водолацкий считает, что турецкий президент не намерен портить отношения с Россией, а в своих заявлениях продолжает уже привычную официальную риторику.

«Эрдоган делал такие заявления, в том числе на встречах с Порошенко. При этом он говорит, что они не признают Крым российским, но и не собираются отказываться от дружбы с Россией. Сегодня Эрдоган благодаря России укрепляет свои вооружённые силы, обеспечивает национальную безопасность Турции», — рассказал RT эксперт.

К тому же позиция Эрдогана является скорее адаптацией к сложившейся ситуации, чем принципиальной позицией, считает Володацкий.

«От слов Эрдогана не изменится ситуация, которая сегодня сложилась в Европе. Как только закончатся все боевые действия на юго-востоке Украины и процесс урегулирования перейдёт в мирное русло, тогда и закончится диалог вокруг Крыма. Крым как был российским, так и останется», — заключает он.