«Отрицает действительность»: в России прокомментировали заявление Помпео о Крыме

Говоря о необходимости «вернуть» Крым Украине, госсекретарь США Майк Помпео проявляет неуважение к позиции жителей полуострова. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы американского внешнеполитического ведомства. Ранее Помпео заявил, что Вашингтон считает «неприемлемым» воссоединение региона с Россией. В Крыму отметили, что американское руководство использует этот вопрос, чтобы обосновать санкционное давление на Москву.

Госсекретарь США Майк Помпео не уважает демократический выбор крымчан, которые выступили за воссоединение полуострова с Россией. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы американского внешнеполитического ведомства о том, что Крым «должен быть возвращён» Украине.

«Последний человек, кому Крым что-то должен, это Майк Помпео, который не уважает результаты демократического волеизъявления крымчан», — написала она в Facebook.

Ранее Помпео, выступая в ходе заседания Вашингтонского экономического клуба, заявил, что Крым должен «вернуться» Украине. Так он ответил на вопрос модератора встречи Дэвида Рубинштейна о том, что полуостров «никогда не вернётся в состав Украины».

«Позиция США в том, что это неприемлемо. Крым должен быть возвращён», — сказал Помпео.

Напомним, Крым воссоединился с Россией в 2014 году. Это произошло по итогам референдума, на котором более 96% крымчан выступили за возвращение региона в состав РФ. Украина и страны Запада не признали итогов плебисцита.

«Крым используется как точка давления»

Само воссоединение произошло на фоне политического кризиса на Украине, ставшего следствием государственного переворота, поддерживаемого Соединёнными Штатами, отметила в разговоре с RT сенатор от Севастополя, член комитета Совфеда по международным делам Ольга Тимофеева.

«Соответственно, США будут придерживаться этой позиции. Признать законным референдум в Крыму — это фактически признать госпереворот и признать то негативное воздействие, которое США оказали на развитие ситуации на Украине в 2014 году», — пояснила она.

К тому же, требуя «вернуть» Крым Украине, США пренебрегают международным правом, подчеркнула Тимофеева.

«Американцы будут настаивать на необходимости возвращения Крыма Украине, не задумываясь о том, что тем самым они попирают все международные нормы, потому что Крым вошёл в состав Российской Федерации по процедуре референдума… Потому что это право на самоопределение и право отвечать за своё будущее и за свою судьбу», — отметила она.

Об окончательности выбора крымчан сказал и глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«Крым вернулся в состав России исходя из решения крымчан, исходя из результатов референдума, который прошёл с соблюдением всех международных прав и с соблюдением той конституции Автономной республики Крым, которая у нас на тот момент была. Говорить сегодня либо американцам, либо ещё кому-то о возвращении Крыма — это, мягко говоря, некорректно. Мы сделали свой выбор и сделали окончательно», — подчеркнул он в беседе с RT.

США используют вопрос принадлежности полуострова для санкционного давления на Россию, считает депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара.

«Мы понимаем, что Крым сейчас используется как точка давления, и, в том числе, санкционного давления на Российскую Федерацию. В этом отношении американцы выбрали для себя позицию, отрицая объективно сложившуюся действительность, пытаться навязать свою точку зрения, ещё определённым образом постоянно обвинять Россию в различных вопросах», — сказал он RT.

Ганжара допустил, что если бы не было воссоединения Крым и России, «вопрос санкционного давления был бы связан с другими аспектами».

«Просто для самих себя США не могут никак признать тот факт, что роль глобального полицейского, которую на себя примерили США, она действительно для них закончилась. Сегодня выстраивание отношений должно исходить из конструктивных дипломатических аспектов. В этом смысле США уперлись в собственный тупик, из которого им выйти достаточно сложно», —констатировал депутат.

«Вопрос закрыт окончательно»

В Москве неоднократно отмечали, что референдум проводился в соответствии с международным правом и отражает стремление жителей региона к воссоединению Крыма России. При этом подчёркивалось, что дальнейшая дискуссия о принадлежности полуострова закрыта окончательно.

«Вопрос о воссоединении Крыма закрыт окончательно, нравится это кому-то или нет, — говорил в апреле глава МИД РФ Сергей Лавров. — Никакие декларации Вашингтона, Евросоюза или НАТО не в состоянии изменить эту ситуацию ни с правовой, ни с политической точки зрения».

Министр иностранных дел подчеркнул, что Россия продолжит проводить работу на международном уровне, чтобы донести до других стран объективную реальность принадлежности полуострова.