«Пострадают обычные люди»: в Раде предложили ввести уголовное наказание за непризнание Крыма украинским

Депутаты Верховной рады предложили ввести уголовную ответственность за непризнание Крыма и некоторых районов Донбасса украинскими территориями. Согласно инициативе парламентариев, наказывать за это следует лишением свободы на срок до трёх лет с конфискацией имущества. Киев недоволен тем, что многие на Украине считают полуостров российским, отметили в Крыму. Ситуация указывает на грубое нарушение прав человека на Украине, утверждают юристы. Источники RT в украинских политических партиях считают, что Рада пытается лишить президента Владимира Зеленского пространства для переговоров с Россией.

На рассмотрение Верховной рады внесён документ об уголовной ответственности за непризнание Крыма и некоторых районов Донбасса украинскими территориями.

Авторы инициативы предложили уточнить статью Уголовного кодекса «О посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

«Умышленное непризнание принадлежности Автономной Республики Крым и города Севастополя, отдельных районов, городов, посёлков и сёл Донецкой и Луганской областей к территории Украины» будет наказываться лишением свободы на срок до трёх лет.

По информации ТАСС, законопроект зарегистрировали 5 июля, после чего документ рассмотрел профильный комитет парламента. Во вторник, 9 июля, документ распространили среди депутатов для ознакомления.

В действующем варианте статьи УК предусматривается до трёх лет ограничения или лишения свободы за действия, цель которых — изменение границ, или за публичные призывы к этому. Аналогичное наказание сроком от семи до 12 лет лишения свободы предусмотрено, если такие действия привели к гибели людей или другим тяжким последствиям.

Как следует из опубликованного на сайте Рады документа, его авторами являются спикер украинского парламента Андрей Парубий, а также депутаты Виктория Сюмар и Мария Ионова. Дата рассмотрения инициативы пока не уточняется.

Напомним, Крым стал российским регионом 18 марта 2014 года по итогам референдума, на котором более 96% жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией.

«Это репрессивные меры»

Появление подобной инициативы может быть связано с тем, что на Украине огромное количество людей считают Крым частью Российской Федерации, отметил депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара.

«Они это признают, относятся к этому с пониманием. В этом отношении, конечно, украинские власти, несмотря на пятилетнюю промывку мозгов собственному населению, несмотря на антироссийскую риторику, не смогли побороть абсолютную реальность», — сказал парламентарий в беседе с RT.

По его словам, достаточно сложно представить, как будет работать подобный законопроект.

«Появление подобной инициативы в очередной раз показывает слабость Киева... Их (таких инициатив. — RT) рождается очень много, но это всё показывает, как относятся на Украине к правам человека, как на Украине относятся к свободе слова», — заключил депутат.

Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш соглашается, что новый законопроект — показательный пример законотворческого процесса на Украине, где грубо нарушаются основные права и свободы человека.

«Прежде всего — право на свободу слова и право на свободу собственного мнения и высказывания этого мнения… Это репрессивные меры», — отметила юрист в беседе с RT.

По её словам, законопроект является политическим давлением на мнение людей.

«Это политическое давление на мнение людей с угрозой получить уголовное преследование за идеи, за мысли, за мнение. Конечно, не знаю, пройдёт этот закон или нет. Если следовать здравому смыслу, такая инициатива не должна пройти даже в первом чтении», — пояснила Ярмуш.

«Теперь законодатели готовы указывать гражданам под угрозой тюрьмы, что и как говорить о Крыме. Всё это говорит о «демократии» на Украине, которая, как мы знаем, стремится в Европу», — сообщил RT источник в партии «Батькивщина».

«Война между представителями старой и новой власти»

Тема принадлежности Крыма постоянно поднимается украинскими политиками, в том числе на высшем уровне. Накануне президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести переговоры и обсудить Крым и ситуацию в Донбассе.

В начале своей работы на посту главы государства Зеленский утверждал, что верит в возвращение Крыма в состав Украины. Вместе с тем российский президент неоднократно говорил, что статус полуострова обсуждению не подлежит.

Кроме того, экс-президент Украины Пётр Порошенко назвал недавнее возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) первым шагом «для того, чтобы россияне начали добиваться признания незаконной аннексии Крыма и оккупации Донбасса».

Депутаты Верховной рады неоднократно делали агрессивные заявления относительно Крыма — в частности, о построенных российской стороной объектах инфраструктуры полуострова. В 2018 году украинский депутат Игорь Мосийчук призвал спецслужбы Украины найти помощников для уничтожения Крымского моста.

Ранее стало известно, что украинские пограничники будут опрашивать жителей Крыма, въезжающих в страну, о целях их визита.

Как рассказал в июне заместитель украинского министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Юсуф Куркчи, анкетирование будет введено на КПП на границе с Крымским полуостровом в ближайшее время.

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак отметил, что новую инициативу о непризнании Крыма украинским следует рассматривать на фоне предстоящих выборов в Раду и соответствующей политической кампании.

По его мнению, подобные действия предпринимаются с целью получения определённых преимуществ на выборах.

Источник RT в Радикальной партии обратил внимание на то обстоятельство, что новую инициативу подготовили депутаты от Блока Петра Порошенко и Народного фронта.

«Они сделали это неслучайно перед парламентскими выборами. Они делают всё, чтобы сузить пространство для манёвра президента Владимира Зеленского, — сказал он. — Отношения с Россией обостряют специально, чтобы даже намёка на переговоры не могло и быть».

Население на востоке и юге страны не считает Россию врагом, отмечает источник RT в партии «Самопомощь». По его словам, после выборов нового президента выяснилось, что население выступает против радикалов и готово налаживать отношения с Россией.

«Зеленский это прекрасно понимает и готов идти на компромиссы. Но к переговорам не готовы представители старой власти, которые понимают, что выполнение Украиной Минских соглашений приведёт к массе вопросов. Например, что мешало сделать это ранее?» — сказал собеседник RT.

«Война между представителями новой и старой власти приводит к тому, что пострадают обычные люди. Возможно, нужно пойти на компромисс и позволить людям жить, а не выживать?» — добавил он.