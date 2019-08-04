Помпео заявил, что Крым «должен вернуться» Украине

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что «Крым должен вернуться» в состав Украины. Об этом он сказал во время выступления в Вашингтоне.

Reuters

Помпео задали вопрос, считает ли он, что Крым «никогда не вернётся Украине». «Позиция США такова, что это недопустимо. Крым должен вернуться», — ответил госсекретарь. Ранее Помпео призвал не сравнивать признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами и воссоединение Крыма с Россией. Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.