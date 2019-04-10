Помпео назвал совершенно разными ситуации с Голанами и Крымом

Американский госсекретарь Майк Помпео призвал не сравнивать ситуацию с признанием суверенитета Израиля над Голанскими высотами и воссоединением Крыма с Россией. Об этом он заявил в ходе слушаний в сенате США.

«Эти ситуации совершенно различны. Израиль получил Голанские высоты из-за того, что он находился под атаками. Он оборонялся… Они взяли эту территорию, чтобы продолжать защищать себя», — цитирует его РИА Новости.

Помпео выступил с утверждением, что «Россия, напротив, не была в позиции обороняющегося».

«Россия в удобный для себя момент решила отнять землю у народа, который не представлял для неё никакой угрозы», — сказал он.

Ранее Помпео заявил, что риторика Соединённых Штатов в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией. По его словам, действия США необходимы для безопасности Израиля.

Высказывание американского госсекретаря прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.