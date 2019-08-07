Эрдоган высказался о позиции Турции относительно Крыма

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Анкара «не признавала и не признает незаконной аннексии Крыма».
Эрдоган высказался о позиции Турции относительно Крыма
  • Reuters

«Аннексию Крыма Турция не признала и не признает», — цитирует его агентство Anadolu.

По его словам, защита основных прав и свобод в Крыму остаются приоритетом для Анкары.

Ранее Зеленский прибыл в Турцию со своим первым официальным визитом.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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