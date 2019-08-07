Эрдоган высказался о позиции Турции относительно Крыма
- Reuters
«Аннексию Крыма Турция не признала и не признает», — цитирует его агентство Anadolu.
#Breaking | Turkey did not, will not accept illegal annexation of Crimea: Erdogan— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) August 7, 2019
По его словам, защита основных прав и свобод в Крыму остаются приоритетом для Анкары.
Ранее Зеленский прибыл в Турцию со своим первым официальным визитом.
Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.