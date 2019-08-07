Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Турцию со своим первым официальным визитом.

«Первый официальный визит Зеленского в Турецкую Республику начался — впереди насыщенная программа и важные встречи», — написал посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.

Перший офіційний візит @ZelenskyyUa до ТР розпочався-попереду насичена програма та важливі зустрічі! pic.twitter.com/MnXAvPb0rM — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) 7 августа 2019 г.

Ранее в Киеве заявили, что Зеленский 7—8 августа будет находиться с визитом в Турции, где у него запланирована встреча с Эрдоганом.