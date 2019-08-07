Зеленский прибыл в Турцию

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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Турцию со своим первым официальным визитом.
Зеленский прибыл в Турцию
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«Первый официальный визит Зеленского в Турецкую Республику начался — впереди насыщенная программа и важные встречи», — написал посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter. 

Ранее в Киеве заявили, что Зеленский 7—8 августа будет находиться с визитом в Турции, где у него запланирована встреча с Эрдоганом.

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